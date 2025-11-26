Paterna renueva el convenio con la Fundació Parc Científic UV El objetivo es contribuir a la mejora y modernización del equipamiento del recinto

El Ayuntamiento de Paterna y la Fundació Parc Científic UV han renovado este miércoles el convenio de colaboración, que cuenta con una dotación económica de 10.000 euros, que se van a invertir en la renovación del Sistema de Circuito Cerrado de Seguridad de Televisión (CCTV) para garantizar la seguridad de las instalaciones del Parc Científic.

Y es que esta área empresarial de Paterna, que alberga actualmente a más de 90 empresas innovadoras, presenta la particularidad de ser un entorno especializado que proporciona espacios y presta servicios a empresas derivadas de la investigación universitaria así como empresas externas de base científica/tecnológica.

Más allá de la protección general de las instalaciones, un Circuito Cerrado de Televisión moderno y robusto es esencial para salvaguardar la propiedad intelectual y los activos de alto valor que estas empresas manejan. En un espacio donde se gesta investigación de vanguardia, prototipos únicos y datos sensibles, el CCTV actúa como una barrera disuasoria contra el espionaje industrial y el robo de información, garantizando un registro visual ante cualquier intento de intrusión.

Además, facilita la supervisión de laboratorios con equipos costosos y delicados, contribuyendo a la seguridad operativa y al cumplimiento de normativas específicas en entornos de investigación.

Con este acuerdo, la entidad gestora del área empresarial llevará a cabo la implementación y mantenimiento de este equipamiento que permitirá monitorear el cumplimiento de protocolos de seguridad, la supervisión del tráfico interno, la detección de anomalías en infraestructuras críticas y la gestión de situaciones de emergencia, como incendios o evacuaciones proporcionando información en tiempo real así como un registro objetivo de los acontecimientos.

Esta última colaboración público-privada se suma a los anteriores convenios que el Ayuntamiento de Paterna viene formalizando con el resto de sus enclaves estratégicos industriales en su firme apuesta y compromiso con seguir reforzando la modernización, competitividad y el crecimiento de la actividad económica de sus áreas empresariales

Temas

Investigación

Paterna