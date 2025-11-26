Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena era del mismo material del edificio de Campanar de Valencia
Exterior del Parc Científic UV. LP

Paterna renueva el convenio con la Fundació Parc Científic UV

El objetivo es contribuir a la mejora y modernización del equipamiento del recinto

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:54

Comenta

El Ayuntamiento de Paterna y la Fundació Parc Científic UV han renovado este miércoles el convenio de colaboración, que cuenta con una dotación económica de 10.000 euros, que se van a invertir en la renovación del Sistema de Circuito Cerrado de Seguridad de Televisión (CCTV) para garantizar la seguridad de las instalaciones del Parc Científic.

Y es que esta área empresarial de Paterna, que alberga actualmente a más de 90 empresas innovadoras, presenta la particularidad de ser un entorno especializado que proporciona espacios y presta servicios a empresas derivadas de la investigación universitaria así como empresas externas de base científica/tecnológica.

Más allá de la protección general de las instalaciones, un Circuito Cerrado de Televisión moderno y robusto es esencial para salvaguardar la propiedad intelectual y los activos de alto valor que estas empresas manejan. En un espacio donde se gesta investigación de vanguardia, prototipos únicos y datos sensibles, el CCTV actúa como una barrera disuasoria contra el espionaje industrial y el robo de información, garantizando un registro visual ante cualquier intento de intrusión.

Además, facilita la supervisión de laboratorios con equipos costosos y delicados, contribuyendo a la seguridad operativa y al cumplimiento de normativas específicas en entornos de investigación.

Con este acuerdo, la entidad gestora del área empresarial llevará a cabo la implementación y mantenimiento de este equipamiento que permitirá monitorear el cumplimiento de protocolos de seguridad, la supervisión del tráfico interno, la detección de anomalías en infraestructuras críticas y la gestión de situaciones de emergencia, como incendios o evacuaciones proporcionando información en tiempo real así como un registro objetivo de los acontecimientos.

Esta última colaboración público-privada se suma a los anteriores convenios que el Ayuntamiento de Paterna viene formalizando con el resto de sus enclaves estratégicos industriales en su firme apuesta y compromiso con seguir reforzando la modernización, competitividad y el crecimiento de la actividad económica de sus áreas empresariales

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  4. 4 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  5. 5 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  6. 6 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat
  10. 10

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paterna renueva el convenio con la Fundació Parc Científic UV

Paterna renueva el convenio con la Fundació Parc Científic UV