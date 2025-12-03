Paterna reduce un 15% la Eurotasa y ultima un paquete de bonificaciones para fomentar el reciclaje El Ayuntamiento flexibiliza el pago de los recibos

P. M. VALENCIA Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:10

El Ayuntamiento de Paterna está ultimando un completo paquete de bonificaciones para aplicar a la nueva Tasa Europea de Residuos, la denominada Eurotasa, con el objetivo de aliviar la carga económica a las familias, favorecer un pago más cómodo y fomentar el reciclaje en todo el municipio.

Entre las principales medidas incluidas en el nuevo paquete destacan una bonificación del 15% del importe anual para todas las viviendas paterneras en base a parámetros de calidad ambiental y fomento del reciclaje en nuestra ciudad y una bonificación del 30% para familias numerosas y monoparentales, otro 30% para pensionistas con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, así como para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Además, se aplicará una bonificación de 10 euros a contribuyentes que acrediten haber utilizado el Ecoparque o el Ecoparque móvil durante el año anterior, así como bonificaciones de 50 euros anuales para comercios adheridos al servicio municipal de recogida de cartón puerta a puerta.

Con estas medidas, el Ayuntamiento quiere reconocer el compromiso ambiental, aliviar las economías familiares y premiar a quienes reciclan y colaboran con una Paterna más sostenible.

La Eurotasa es una tasa europea obligatoria que deben implantar todos los ayuntamientos antes de finalizar 2025 y que está destinada a cubrir el coste real del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos. Su implantación responde a una directiva comunitaria que exige un sistema de financiación justo, transparente y acorde con los hábitos de generación potencial de residuos de cada hogar.

En Paterna, la eurotasa se calcula en función de los metros cúbicos de agua consumida el año anterior, una fórmula que el consistorio considera «la opción más eficiente, que está avalada jurídicamente y que permite reducir gastos de gestión y evitar costes adicionales para los vecinos y vecinas».

Además, según el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, la ciudad se sitúa por debajo de la media nacional en esta tasa, con un coste medio de 102 euros al año por vivienda, frente a los 126,7 euros que se pagan de media en España.

Y es que el 42% de las viviendas de Paterna pagarán como máximo 33 euros al año en el 2026, además de que se pagará de una forma más cómoda, ya que el paquete que se aprobará antes de que acabe el año contempla la reducción de la Eurotasa y la flexibilización del pago del recibo del agua.