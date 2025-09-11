Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zona de juego infantil en Santa Rita. LP

Paterna destina 2,2 millones a la IV fase del Plan de Parques Infantiles

El Ayuntamiento ejecutará las obras entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 para renovar y ampliar áreas de juego en distintos barrios del municipio

Nacho Roca

Paterna

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:23

El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado la cuarta fase del Plan de Parques Infantiles, una actuación dotada con una inversión de más de 2,1 millones de euros que permitirá renovar y ampliar diferentes zonas de juego repartidas por el municipio. Los trabajos se desarrollarán entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

La intervención incluye la creación de una nueva zona infantil en el CEIP La Font, en La Canyada, así como la renovación integral de cuatro parques en los barrios de Terramelar, Lloma Llarga y Campamento. Además, se actuará en espacios tan emblemáticos como el Parc Central, El Plantío, Cristo de la Fe, la calle Benidorm de Santa Rita, la calle Sant Martí en Alborgí y la zona del Gran Teatro, que será parcialmente adecuadas.

El proyecto contempla la sustitución de juegos deteriorados, la mejora de pavimentos de caucho y la adecuación de áreas verdes y de jardinería, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como la calidad de los 73 espacios públicos de ocio infantil con los que cuenta Paterna.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que «además de cumplir con uno de nuestros objetivos prioritarios, que es garantizar la seguridad de estos espacios, continuamos mejorándolos y adaptándolos por edades, para que los más pequeños puedan disfrutar de una ciudad cada vez más amable, sostenible e innovadora».

Con esta nueva fase, el consistorio refuerza su compromiso con la modernización de los parques urbanos y con el bienestar de los vecinos y vecinas. «Nuestro compromiso es seguir trabajando por un proyecto de ciudad en el que vivir mejor y ser felices», ha añadido Sagredo.

