Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la CV-35 y atascos kilométricos en la V-31 este martes
El alcalde Sagredo felicita a una de las parejas. LP

Paterna conmemora el ¡Sí quiero! de 50 parejas por sus Bodas de Oro

El alcalde Sagredo oficia una ceremonia simbólica en el Teatro Antonio Ferrandis

P. M.

VALENCIA

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:31

Comenta

Un año más, el Gran Teatre Antonio Ferrandis se convirtió en el escenario de la simbólica ceremonia colectiva, organizada por el Ayuntamiento de Paterna, y que congregó a 50 parejas de la ciudad que celebraron su 50 Aniversario de casados, el pasado viernes, 28 de noviembre.

El Alcalde, Juan Antonio Sagredo, acompañado de la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura y el portavoz del equipo de gobierno, David Fortea, fue el encargado de oficiar este emotivo acto de celebración de las Bodas de Oro que protagonizaron estos vecinos y vecinas paterneros.

Durante esta conmemoración tan especial en este emblemático espacio engalanado para la ocasión, los protagonistas recibieron por parte del consistorio paternero un obsequio junto a una fotografía de recuerdo realizada en el photocall del evento, con motivo de su medio siglo de matrimonio.

A continuación, las parejas casadas y familiares asistentes disfrutaron de la representación teatral Dulcinea, interpretada por la actriz y cantante española Paloma San Basilio. Todo un emocionante espectáculo teatral con fragmentos de Don Quijote de La Mancha, inolvidables textos del Siglo de Oro, divertidos textos originales y canciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  3. 3 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  4. 4

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  5. 5 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  6. 6 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  7. 7

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  8. 8 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  9. 9 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  10. 10 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paterna conmemora el ¡Sí quiero! de 50 parejas por sus Bodas de Oro

Paterna conmemora el ¡Sí quiero! de 50 parejas por sus Bodas de Oro