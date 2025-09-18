Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Visita a una de las instalaciones de riego de Quart de Poblet. LP

Más de la mitad de las parcelas agrícolas afectadas por la dana en Quart de Poblet ya han sido reparadas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación invierte 4,3 millones de euros en trabajos de recuperación de daños

A. T.

Alzira

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:10

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha invertido más de 4,3 millones de euros en trabajos de recuperación del potencial productivo, así como de reparación de comunidades de regantes y caminos rurales, dañados por la dana del 29 de octubre en Quart de Poblet.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha visitado este jueves estas obras de reconstrucción en el municipio, donde ha señalado que los 64 agricultores y ganaderos afectados por los daños de la dana ya han recibido más de 477.195 euros de las ayudas directas del Ministerio.

«Las ayudas directas son solo una parte de la inversión en la recuperación que realiza el ministerio para el sector agrario», ha asegurado Begoña García, quien ha añadido: «Prometimos estar y seguiremos aquí hasta que cada afectado esté recuperado y listo para volver a su actividad, vamos a ayudar con todo lo que sea necesario el tiempo que sea necesario».

Asimismo, Begoña García ha señalado que de las 444 parcelas afectadas del municipio, 256 ya han sido reparadas, según ha informado el Ministerio.

La secretaria de Estado ha subrayado la labor de limpieza, reparación y preparación realizada por el Gobierno de España desde el mes de enero en las comunidades de regantes de Quart de Poblet, y ha indicado que, en total, se van a destinar 1.024.603 euros a estos trabajos, que afectan a tres comunidades de regantes.

Las principales actuaciones consisten en el acondicionamiento de balsas, limpieza mecánica de acequias y vallados, retirada de residuos en derramadores y reparación de acequias y tuberías.

El Ministerio ya ha concedido 76,8 millones de euros sólo en ayudas directas a 9.136 agricultores y ganaderos afectados por los daños ocasionados por la dana en las provincias de Albacete, Almería, Cuenca, Málaga y, principalmente, Valencia.

Estas subvenciones están destinadas a compensar las pérdidas sufridas por las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas, según las fuentes, que indican que el Gobierno de España ya ha movilizado recursos por valor de 16.600 millones de euros para atender más de 452.670 solicitudes.

Además, el Ministerio ha concedido 395.340 euros en ayudas para los 107 agricultores arroceros que no han podido sembrar esta temporada, y tiene en reparación infraestructuras agrarias, como caminos rurales (ya ha actuado en 1.300 kilómetros en 43 municipios); comunidades de regantes (106 proyectos iniciados por más de 80 millones de euros), y parcelas agrícolas y viveros, con más de 22,8 millones de euros ejecutados.

