Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
Buque trabajando en el dragado en Cullera. LP

Medio Ambiente inicia el dragado del puerto de Cullera con el que se retirarán 170.000 metros cúbicos de sedimentos

Los primeros 51.000 metros cúbicos que se están extrayendo se desecharán al estar contaminados pero el resto se reutilizarán para regenerar las playas

A. Talavera

Alzira

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:24

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha iniciado la primera tanda de trabajos del dragado del puerto de Cullera que implicará la retirada de los primeros 51.000 metros cúbicos de sedimentos de las riadas, de los 170.000 metros cúbicos que contempla el plan de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos.

Como ha señalado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, «el proyecto tiene como objetivo recuperar, mediante el dragado de materiales, el calado que se perdió tras las inundaciones y que supone un peligro para la flota pesquera de Cullera».

De este modo, tras unos primeros trabajos para reparar las instalaciones de la infraestructura de la Generalitat, se ha iniciado una nueva fase, que comprende el dragado de la desembocadura del Xúquer. La crecida de los ríos Magro y Júcar del mes de octubre originó una gran cantidad de sedimentos en la bocana y en el canal de acceso del puerto de Cullera.

La intervención supone el dragado de aproximadamente 170.000 metros cúbicos de materiales acumulados en esa zona, lo que constituye el mayor dragado histórico llevado a cabo por la Generalitat. El 30 % de la cantidad que actualmente ya se está retirando, no se podrá reutilizar tras los análisis de caracterización ambiental.

En una segunda fase, sí se aprovechará el 70 % de los sedimentos restantes para las playas sumergidas de los términos municipales de Cullera y Tavernes, concretamente en la zona Brosquil Sur y la Goleta, y por otro en una zona submarina ubicada a unos 5 kilómetros al sur de la bocana portuaria, entre los 3 y 6 metros de profundidad.

Este proyecto forma parte del compromiso de la Generalitat con la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la recuperación del litoral valenciano. El objetivo es reforzar la defensa ante la erosión y mejorar la calidad de los espacios de baño. Por cuestiones competenciales este tipo de actuaciones tiene que llevarlas a cabo el Gobierno, pero ante la posibilidad de reutilizar la arena y tierras procedentes del dragado portuario que se está realizando se ha logrado un acuerdo para que el trabajo lo lleve a cabo la Generalitat.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se ha comunicado en reiteradas ocasiones al Gobierno de la Nación o Gobierno de España, la necesidad de realizar regeneraciones de playas a lo largo de todo el litoral. Con estas obras, las Generalitat dará un paso más y será ella misma la que realice los aportes de arenas en las playas valencianas.

Todas estas acciones forman parte del plan de la Generalitat dotada con una inversión de 6 millones de euros para recuperar el entorno y las infraestructuras del puerto el más afectado por las riadas del pasado mes de octubre. Los trabajos realizados ya se han centrado en restituir la operatividad del muelle pesquero y recuperar el calado, infraestructuras clave para el dinamismo del sector primario como es el pesquero y terciario como es el turístico de la localidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  5. 5 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  6. 6

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  9. 9 El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»
  10. 10 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Medio Ambiente inicia el dragado del puerto de Cullera con el que se retirarán 170.000 metros cúbicos de sedimentos

Medio Ambiente inicia el dragado del puerto de Cullera con el que se retirarán 170.000 metros cúbicos de sedimentos