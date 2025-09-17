Cuatro diques en Vilamarxant servirán para frenar inundaciones en barrancos

Cuatro diques en dos barrancos situados en Vilamarxant, en terrenos del Parque Natural del Turia, servirán para frenar la violencia de las aguas en caso ... de que se produzcan nuevas inundaciones. La reconstrucción de las estructuras anteriores que se llevaron por delante la crecida del caudal el pasado 29 de octubre ya ha comenzado, según dijo este martes el concejal de Medio Ambiente, Julio Zarzo.

La Conselleria de Medio Ambiente se encarga de la recuperación de las obras de los diques, señaló como ejemplo de la recuperación de las defensas del territorio afectado por la dana diez meses después.

Las estructuras tienen un origen muy antiguo. «En Vilamarxant se hicieron unos diques hace muchos años que quedaron arrasados por la dana de octubre», explicó sobre la intervención en las zonas conocidas como Les Rodanes y Coves Blanques.

«Se está haciendo la reconstrucción con las piedras originales, siempre que sea posible», relató el edil. Cuando el material está tan desperdigado que es imposible recuperarlo, entonces se recurre al hormigón. El objetivo es también que estos diques eviten los arrastres de tierra.

A pesar de la belleza de las construcciones, la única manera de encontrarse con ellos es hacer alguna ruta de senderismo, dado que se encuentran en zonas muy aisladas. «No son diques comerciales», argumentó.

Con dos defensas en cada uno de los lugares mencionados, se trata de una de las intervenciones más singulares que se realizan en el término municipal, donde los daños se concentraron en gran medida en el parque natural, sobre todo en los cauces de los barrancos y caminos. Varios puentes registraron daños debido al incremento enorme del caudal del agua.

Se trata de barrancos que tienen continuidad con Riba-roja, aunque cambien de nombre. En cuanto a los diques, se trata de facilitar una doble contención. «Un poco delante del mayor hay otro de pequeña altura que sirve para frenar la primer embestida y así que el caudal llegue al siguiente punto sin tanta velocidad», explicó. «En el centro del grande hay una apertura para que vaya saliendo el agua poco a poco, hace de contención, no es de presa», consideró el edil.

Una de las mejoras admitidas por la Conselleria de Medio Ambiente a petición del Ayuntamiento de Vilamarxant ha sido incluir en el encargo la construcción de sendas láminas de agua. «Ya que iban a hormigonar los diques, solicitamos esas balsas para que puedan beber los animales salvajes». En el mismo municipio hay otros 28 lugares con la misma función respecto a la fauna.

«¿Por qué no aprovechar el hormigonado para que los animales tengan un sistema casi natural con el que sobrevivir?», se preguntó. Sobre las existentes, dijo que la gestión corresponde al Ayuntamiento, para lo que firmó un acuerdo con la Sociedad de Cazadores. Con un camión cuba, corresponde al Ayuntamiento reponer el caudal.

«Jabalís, corzos o conejos, toda la fauna se beneficia porque además no estarán a la vista de cazadores o excursionistas», comentó el edil de Medio Ambiente. Zarzo se felicitó también de que para la recuperación de las pistas forestales se tengan en cuenta los puntos de vista del Consistorio de Vilamarxant.

Otra iniciativa reciente en el mismo término ha sido la recuperación de un acotado de pesca en el Turia de varios kilómetros que fue escenario este fin de semana de una competición de pesca. El edil dijo que el esfuerzo ha sido «tremendo» por parte de todas las Administraciones Públicas para la reconstrucción incluido el trabajo de emergencia realizado por la Confederación del Júcar..

Zarzo recordó el anuncio del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, de construir dos badenes inundables para salvar el río Turia. «Las ubicaciones las hemos decidido nosotros». Elogió esta manera de trabajar siempre que se «respete el criterio de los técnicos porque somos los que más conocemos la zona». Otro ejemplo de recuperación ha sucedido este de semabam cuando un club de pesca de Alaquàs ha organizado un concurso de pesca en una zona reconstruida a lo largo de varios kilómetros, consideró el edil.