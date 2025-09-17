Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad
Construcción de los diques de contención en Vilamarxant. LP

Cuatro diques en Vilamarxant servirán para frenar inundaciones en barrancos

Las defensas quedaron destrozadas por completo debido a la fuerza del caudal que cruzó esa parte del municipio

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:02

Cuatro diques en dos barrancos situados en Vilamarxant, en terrenos del Parque Natural del Turia, servirán para frenar la violencia de las aguas en caso ... de que se produzcan nuevas inundaciones. La reconstrucción de las estructuras anteriores que se llevaron por delante la crecida del caudal el pasado 29 de octubre ya ha comenzado, según dijo este martes el concejal de Medio Ambiente, Julio Zarzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2 Muere Robert Redford a los 89 años
  3. 3

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  4. 4 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  5. 5 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  8. 8

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  9. 9

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  10. 10

    Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuatro diques en Vilamarxant servirán para frenar inundaciones en barrancos

Cuatro diques en Vilamarxant servirán para frenar inundaciones en barrancos