La Fundación Princesa de Girona celebra un evento para fomentar el talento joven en Aldaia El acto se enmarca en el Plan especial de intervención que lleva a cabo la organización en los municipios afectados por la dana

A. Talavera Alzira Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:37

El polideportivo de Aldaia acogerá este viernes 21 de noviembre 'Princesa de Girona CongresFest x Valencia', un evento que pone en valor las diferentes acciones que la Fundación Princesa de Girona ha ido desplegando en los municipios afectados por la dana, a través del Plan especial de intervención para jóvenes de Valencia.

Con el objetivo de contribuir en la reconstrucción del ecosistema joven afectado por la riada, desde el mes de enero la Fundación ha promovido diferentes acciones, concentradas en cuatro ejes - educación, emprendimiento joven, salud y bienestar, y visibilidad del talento- que han permitido atender tanto necesidades inmediatas como abrir ventanas de oportunidades para el futuro. Lo ha hecho través de jornadas formativas, fomento del emprendimiento, retos, acciones para la mejora del bienestar y la puesta en valor del talento emergente, entre otras acciones.

Al evento asistirán cerca de 900 jóvenes de centros educativos de poblaciones como Paiporta, Algemesí, Alfafar, Catarroja, Valencia, Aldaia o Sedaví, y contará con dinámicas, conferencias, testimonios inspiradores y actuaciones musicales, entre otras sorpresas. Girará en torno a las experiencias de los voluntarios y profesionales que han formado parte de las cuatro líneas del Plan con la intención de reconocer su labor, celebrar los logros y los aprendizajes junto a sus protagonistas, inspirar a los jóvenes asistentes, reforzar el espíritu de superación y resiliencia y visibilizar los valores de la reconstrucción, colaboración y futuro compartido.

También se contará con la charla de Begoña Arana, directora de la Asociación Betania y Premio Princesa de Girona Social 2019, y de una joven mentora que contarán su testimonio en el programa de apoyo psicosocial que se ha impulsado para niños, jóvenes y familias. Por otra parte, subirá al escenario una joven miembro del grupo GxVLC, que está trabajando en la elaboración de un Libro Blanco, donde se recogerán diferentes propuestas innovadoras para poder afrontar futuras emergencias y analizar los problemas y aprendizajes surgidos de la catástrofe.

Durante el evento, se explicará el proceso de reconstrucción de una antigua discoteca de Benetússer para que pueda albergar un hub de talento joven, de la mano de Daniel Millor, coordinador del Programa Asertos desde Quatorze y Arquitectura Sin Fronteras y Premio Princesa de Girona Social 2024, y de un joven de Horta Sud.

También habrá actuaciones musicales como la del artista valenciano Rei Ortolá, o las de voces de los cantantes líricos del Teatro Real de Madrid y se interpretará «Mano a mano», canción benéfica creada por Arthouse Academy y la Fundación a favor de los municipios afectados.