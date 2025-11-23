El Ecce Homo vuelve a su casa de Picanya

Picanya, una de las localidades más afectadas por la dana, ha vivido este fin de semana un acontecimiento especial: el regreso de la talla de ... su patrón, el Ecce Homo -conocido popularmente como la Preciosísima Sangre- que quedó gravemente dañado. Su restauración, como afirma el párroco Joaquín Civera, es «signo también de nuestra restauración interna como pueblo, tras la tragedia».

«Más allá de una obra humana que ha sido la rehabilitación de su imagen, es una obra divina y el objetivo es que nos restaure a nosotros por dentro», ha señalado Civera, que además ha transmitido la emoción que siente su feligresía y vecinos «porque es la imagen más querida de toda la iglesia, la que mueve los corazones de los picañeros».

Según ha explicado, «no solamente es la imagen del patrón, sino que es un signo de identidad para el pueblo y tenerla restaurada, de alguna manera, es signo de que nosotros también estamos siendo restaurados por el Señor que pone vida donde hay muerte».

Talla del Ecce Homo de Picanya, recibida por los vecinos. AVAN/ Alberto Saiz

Todo el desastre de la dana «causó desperfectos, causó muertes, desesperación, miedo, y esta imagen ha vuelto a casa con su rostro sereno pero con las llagas en las manos en señal de sufrimiento. Es decir, «no ha vuelto para borrar lo ocurrido, sino a dar sentido a lo que hemos pasado», ha añadido.

La parroquia de Picanya ha sido la más afectada por la dana en cuanto a bienes materiales. Según recuerda el párroco, en este tiempo, han tenido que celebrar la eucaristía -durante meses- en un teatro, y han vuelto a casa con todos los altares deshechos: «No tenemos ni una imagen ni media».

Por eso, «el hecho de que la primera imagen que vuelva a casa sea la de la Purísima Sangre es muy significativo también para nosotros. Vuelve el que une los corazones de Picanya y signo de que la restauración ya está poco a poco en marcha», ha añadido.

Durante este tiempo, la imagen ha permanecido en el taller del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, donde un equipo de técnicos ha trabajado con paciencia para devolverle su forma y su dignidad.

Y es que el conjunto de imágenes de la parroquia quedó totalmente destrozado. Más de una veintena fueron arrastradas por el agua, que alcanzó una altura de 3,80 metros en el interior del templo, dañando a su paso también los retablos. Únicamente se salvaron las tallas de San Pedro y San Pablo, que se encontraban en un punto más alto.

En cuanto a los actos del fin de semana, cabe recordar que el sábado la imagen fue recibida en la puerta del IES Enric Valor y recorridó en romería las calles de Picanya hasta la parroquia de la Virgen de Montserrat. A las 19 horas, se celebró una vigilia de oración.

Hoy, domingo 23, de 11 a 14 horas, la imagen permanece expuesta para la contemplación de los fieles. Las horas de silencio ante la talla restaurada serán, para muchos, un momento de reconocimiento y agradecimiento. A las 18 horas, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, presidirá la eucaristía solemne, que culminará con una procesión por las calles del centro.

Historia

El Ecce Homo, una escultura de bulto redondo, obra anónima de 140 centímetros, destaca por su meticulosa talla en madera policromada y dorada. Es del segundo tercio del siglo XX. Se encontraba ubicada en el retablo del Ecce Homo de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat de Picanya.

Con motivo de la dana, el agua entró en la iglesia, causando numerosos daños, especialmente en esta imagen. La escultura presentaba diversos deterioros, localizados principalmente en la parte baja de sus piernas y en la base.

Así, entre otras zonas, las piezas talladas correspondientes a los dedos y al lateral del pie derecho se separaron y la acción del agua ocasionó pérdidas de policromía.

En el proceso de intervención, llevado a cabo por el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, se ha consolidado el estrato pictórico, ensamblando piezas y realizando un tratamiento de micro carpintería en las zonas de ensamble y grietas.