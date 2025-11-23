Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El anestesista de la clínica de Alzira fue interrogado por la Policía tras reunirse con su abogado y técnicos de Sanidad
La talla del Ecce Homo, ya restaurada, en Picanya. AVAN/ Alberto Saiz

El Ecce Homo vuelve a su casa de Picanya

Este domingo, a las 18 horas, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, presidirá una misa solemne que culminará con una procesión por las calles del centro

S. V.

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Picanya, una de las localidades más afectadas por la dana, ha vivido este fin de semana un acontecimiento especial: el regreso de la talla de ... su patrón, el Ecce Homo -conocido popularmente como la Preciosísima Sangre- que quedó gravemente dañado. Su restauración, como afirma el párroco Joaquín Civera, es «signo también de nuestra restauración interna como pueblo, tras la tragedia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4

    1.000 descalificados
  5. 5 Llegan los primeros cortes de tráfico a Valencia para evitar aglomeraciones en Navidad
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  8. 8

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  9. 9 Un acertante se lleva 180.953,28 euros en la Bonoloto es un municipio muy turístico
  10. 10 Sigue en la UCI la niña de cuatro años ingresada tras ser atendida en una clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ecce Homo vuelve a su casa de Picanya

El Ecce Homo vuelve a su casa de Picanya