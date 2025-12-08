David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena El artista estrena este lunes su villancico «En Torrent ya es Navidad» en la inauguración del belén monumental municipal

S. V. VALENCIA Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:44 Comenta Compartir

El cantante torrentino Jonas Arcos vivió la noche del sábado uno de los momentos más emocionantes de su carrera al cumplir uno de sus sueños: cantar junto a David Bisbal. Ocurrió durante el concierto que el artista almeriense ofreció en el Roig Arena de Valencia, cuando, en plena interpretación del popular villancico Los peces en el río, Bisbal reconoció a Arcos entre el público y no dudó en llamarlo para que se acercara al escenario.

Jonas Arcos, visiblemente sorprendido y emocionado, se acercó mientras David Bisbal le cedía el micrófono para interpretar una de las estrofas del conocido villancico. Mientras Jonás interpretaba una de las estrofas, Bisbal animaba a los asistentes con palmas y escuchaba al torrentino cantar. Un momento único que Arcos aseguró que nunca olvidará.

La sorpresa llega en una semana especialmente intensa y significativa para Jonas Arcos. Por un lado, acaba de poner fin a su gira con la orquesta con la que ha trabajado hasta ahora; por otro, hoy, 8 de diciembre, estrena su nuevo villancico dedicado a la ciudad de Torrent, titulado «En Torrent, ya es Navidad».

El estreno tendrá lugar esta misma tarde durante la inauguración del Belén Monumental del Ayuntamiento de Torrent, un acto que estará presidido por la alcaldesa Amparo Folgado, junto a las clavariesas de la Purísima y la clavariesa mayor Anna Almerich. La inauguración se celebrará entre las 20:00 y las 21:00 horas, tras la tradicional procesión de la Purísima, en la Plaza Corts Valencianes.

Un día redondo para Jonas Arcos, que suma a su trayectoria musical un recuerdo imborrable y, además, comparte con su ciudad un nuevo villancico cargado de emoción y espíritu navideño.