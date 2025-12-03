Compromís propone priorizar el alquiler social en la vivienda pública de Meliana

P. M. VALENCIA Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:54 Comenta Compartir

Compromís per Meliana propuso este miércoles que el Ayuntamiento de Meliana priorice el alquiler social en los proyectos de vivienda pública que se están trabajando con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) en cumplimiento del acuerdo plenario de abril de 2024, de adhesión al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para el impulso de viviendas de protección pública. Tal como se recoge en el Plan Urbano de Actuaciones Municipales (PUAM) aprobado el 2022. Concretamente, en los solares municipales adquiridos en las dos legislaturas anteriores en las calles Garrigosa y Vicari Martí.

En el pleno del 25 de abril de 2024, el Ayuntamiento de Meliana aprobaba por unanimidad de todos los grupos políticos la adhesión al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para el impulso de viviendas de protección pública. Desde entonces, se está trabajando con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) la viabilidad de construir vivienda pública en dos solares municipales adquiridos en las dos legislaturas anteriores con este objeto, ubicados en las calles Garrigosa y Vicari Martí.

Como explica Joan Orts, portavoz de Compromís: «Primero que nada había que dotar el Ayuntamiento de suelo municipal para poder impulsar la construcción de vivienda de protección pública. Y esto hicimos en las dos legislaturas anteriores con la urbanización de la calle Garrigosa y la adquisición del complejo de los antiguos Salones Meliana en las calles Ramón y Cajal y Vicari Martí». A la vez, se redactó y aprobó en 2022 el Plan Urbano de Actuaciones Municipales de Meliana (PUAM) donde la promoción de la vivienda de protección pública figura como una de las actuaciones destacadas. De hecho, en la rehabilitación de lo que hoy son las oficinas del Área de Servicios Sociales ya se incluyó una vivienda adaptada con este objeto.

Para el despliegue de esta nueva fase dentro de dicho convenio, los valencianistas han presentado varias propuestas en la línea de lo que ya hicieron en abril de 2024. Según incide el portavoz: «Entendemos que hay que potenciar el régimen de alquiler en la medida que permite garantizar más facilidad en el acceso a la vivienda, una mayor movilidad de uso y la perdurabilidad de este servicio en el tiempo».

Hay que tener en cuenta que, de estas promociones, tampoco resultarían un número muy alto de viviendas, alrededor de la quincena. Por eso, el edil insiste: «Después de que todo el municipio ha contribuido con los recursos municipales a la adquisición de los solares, es importante que la finalidad de poder dar una respuesta al acceso a la vivienda se pueda mantener en el tiempo. Si se construyen unas pocas viviendas y simplemente se venden, se estará dando respuesta a muy pocas personas y el problema perdurará».

Una segunda propuesta de Compromís es que el Ayuntamiento adquiera directamente alguna de las viviendas resultantes para garantizar que el municipio contará con algunas viviendas de protección social para casos de emergencia, como por ejemplo desahucios, personas en situación vulnerable o mujeres víctimas de violencia machista, entre otras. Como detalla el concejal: «Se trata de disponer de un recurso municipal para casos de emergencia social, una petición reiterada de los servicios sociales municipales, puesto que ahora mismo hay una única vivienda en la calle Ramón y Cajal». La finalidad es que estas propuestas se reflejen en el convenio de colaboración final donde se detallará la actuación.

Finalmente, el grupo municipal propone que por parte del Ayuntamiento se planifique la adquisición de más suelo urbano o urbanizable en los núcleos de Meliana y Roca con el fin de poder dar continuidad a las políticas de vivienda pública de acuerdo con lo establecido en el PUAM.

