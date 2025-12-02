Catarroja presenta memorias para reconstruir zonas verdes con cinco millones de euros El Ayuntamiento iniciará una campaña de plantación de arbolado

Paco Moreno Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 13:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja anunció este martes que trabaja con memorias técnicas por un valor global de 5 millones de euros para la reconstrucción de zonas verdes, al tiempo que impulsa actuaciones inmediatas con una inversión de más de 200.000 euros para actuaciones en el arbolado.

En concreto, se destinarán más 200.000 a la renovación de arbolado del pueblo: 90.000 con cargo a una subvención de la Diputación para equipamiento y 115.000 con cargo a la subvención contra catástrofes.

Paralelamente a las actuaciones inmediatas, el Consistorio ha elaborado diversas memorias técnicas que permitirán abordar una recuperación estructural de los espacios públicos. Entre esas memorias se sitúa el Parque Príncipe de Asturias, con una memoria valorada en 1 millón de euros, una memoria global para zonas verdes, que tiene prevista una inversión de 3 millones de euros, la reparación y modernización del sistema de riego municipal, un proyecto valorado en 160.000 euros y por último se ha elaborado una memoria para la reparación, la reparación y la reparación Este y el Polideportivo, por 400.000 euros.

El concejal de Parques y Jardines, Martí Raga, ha destacado que «la reposición del arbolado no es sólo una cuestión estética, es una inversión en salud, sostenibilidad y calidad de vida. Después de la dana hemos perdido muchos ejemplares y ahora trabajamos para que Catarroja vuelva a ser un pueblo verde y resiliente».

Además de las actuaciones municipales, des de la regidoria se ha solicitado 800 plantas para el Día del Árbol, que se celebrará el próximo 31 de enero, y que se plantarán con la colaboración de voluntariado de Acció Ecologista-Agró y de los centros educativos que se quieran sumar.

«Queremos que la ciudadanía sea parte activa de esta recuperación. Plantar un árbol es también plantar futuro, y hacerlo con escolares y entidades ecologistas tiene un valor educativo y simbólico fundamental», ha añadido Raga.

Además, el Ayuntamiento tiene previsto replantar íntegramente la calle Chapa con fondos propios, una de las zonas especialmente castigadas por la DANA.

Martí Raga ha subrayado que «todas estas actuaciones responden a un modelo de pueblo que apuesta por la naturaleza como infraestructura básica. Los parques, los árboles y los espacios verdes no son un lujo, son una necesidad para el bienestar del vecindario».

Con este conjunto de inversiones, Catarroja afianza una hoja de ruta para la recuperación ambiental del municipio, apostando por una ciudad más verde, sostenible, segura y preparada para los retos climáticos futuros.

Temas

DANA

Catarroja