Albal coloca la primera piedra para la reconstrucción del Centro de Atención Temprana arrasado por la dana El CAT beneficia a numerosos municipios del entorno por la falta de servicios similares

P. M. Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:31 Comenta Compartir

El municipio de Albal dio la semana pasada un paso decisivo hacia la recuperación de uno de sus servicios esenciales con la colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Atención Temprana (CAT), ubicado en las instalaciones del Polivalente y gravemente afectado por la DANA que arrasó la comarca. El acto, de carácter simbólico, marca el inicio oficial de las obras de reconstrucción de este recurso de referencia en l'Horta Sud, donde se atiende a niños de 0 a 6 años con diversidad funcional y a sus familias.

La reconstrucción ha sido posible gracias a la donación realizada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España, cuyo apoyo ha permitido recuperar un servicio esencial para la comarca.

El evento contó con la presencia del alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y de la vicealcaldesa y concejala de Servicios Sociales, María José Hernández, además de representantes de la entidad donante, el presidente de AVAPACE, Pepe Marquina, la gerente de AVAPACE, Olga Casañ, usuarios, familiares y profesionales. También acudieron la directora del CAT, Coloma García, y técnicas del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El momento más emotivo de la jornada tuvo lugar con el corte de la cinta, protagonizado por Elder Rees y la Sra. Rees, un gesto que simbolizó el renacer del centro tras los graves daños ocasionados por la DANA. Después, los asistentes recorrieron las instalaciones mientras la responsable de las obras explicaba las actuaciones previstas para devolver al CAT su plena operatividad.

Iñaki, usuario del centro y representante de AVAPACE, compartió unas palabras de profundo agradecimiento: «Queremos expresar nuestro más sincero y afectuoso agradecimiento a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España que, en colaboración con el Ayuntamiento de Albal, han hecho posible la reconstrucción del Centro de Atención Temprana gravemente afectado por la DANA. Gracias a su constante apoyo, hemos logrado ser considerados prioritarios en todas las ayudas ofrecidas a nivel europeo».

Por parte de la entidad donante, Elder Rees reafirmó el compromiso de la Iglesia con el proyecto: «Para nosotros es un privilegio poder colaborar con ustedes y esperamos que las obras finalicen muy pronto y las instalaciones vuelvan a estar operativas para dar un servicio tan fundamental como es la Atención Temprana».

El presidente de AVAPACE, Pepe Marquina, quiso expresar su agradecimiento hacia la entidad donante: «Gracias a vosotros podremos seguir prestando ese servicio tan importante que es esencial para las familias que pasan por una situación tan complicada como esta».

En esa misma línea, la directora del CAT de Albal, Coloma García, destacó la importancia comarcal del recurso, recordando que beneficia a numerosos municipios del entorno por la falta de servicios similares: «Para nosotros es muy significativo que esto se ponga en marcha porque es un acompañamiento muy necesario en una edad muy importante para el desarrollo de las personas como es la niñez, y tener un sitio donde traer a las familias y darles esa caridad, acogida, bienvenida y acompañamiento para nosotros es mucho», señaló.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, agradeció especialmente las facilidades ofrecidas por la entidad donante y reconociendo el papel fundamental de Sor Lucía Caram en la materialización de este proyecto: «Queremos agradecer de corazón todas las facilidades que ha puesto la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España, así como a Sor Lucía Caram, que ha sido una de las personas responsables de que esta donación se haya hecho realidad».

Finalmente, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Sociales, María José Hernández, cerró las intervenciones poniendo en valor el apoyo recibido: «De parte del municipio de Albal y de toda la comarca, queremos reconocer la atención, el apoyo, la ayuda y el interés que nos han brindado desde el primer momento, porque gracias a ellos vamos a poder recuperar este servicio de forma presencial».