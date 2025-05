Quién es Zavetti, el tiktoker que salió en 'First Dates' y ha 'trolleado' el casting de 'OT' en Valencia El joven ha cantado ante la estupefacción del resto de aspirantes

J.Zarco Valencia Jueves, 8 de mayo 2025, 16:09 | Actualizado 17:32h. Comenta Compartir

'Operación Triunfo' ha celebrado este jueves en Valencia uno de los castings que está celebrando por toda España. Cientos de jóvenes han acudido a mostrar su talento y con el sueño de convertirse en concursante de la próxima edición del concurso musical.

En el evento, celebrado en Feria Valencia, ha sorprendido la presencia de un joven que se ha puesto a cantar en la cola ante la mirada del resto de aspirantes. Se trata de Álvaro Zavetti, un tiktoker que se dedica a subir vídeos montando el espectáculo en recintos públicos y que cuenta con 51.000 seguidores en la red social.

Zavetti ya se hizo viral por su participación en First Dates, donde fue catalogado como el 'soltero de oro'. «La gente se debe pensar que estoy loco, que estoy zumbado de la cabeza, que soy un chavalque está viviendo en el mundo de yupi», afirmó para el programa de Cuatro.

Allí ya mostraba que le gusta cantar en público y también se lo proponía a una de sus citas: «Que sepa mi princesita que la voy a conquistar bailando, cantando, se le va a caer la babilla, las bragas». Sin embargo, a la chica no le gustó nada su voz: «Me sangran los oídos. No lo he pasado tan mal en mi vida».

El encuentro acabó muy mal y recibó unas duras palabras por parte de la chica: «No soy ni seré tu reina jamás». Lo cierto es que Zavetti tiene sus fans y sus detractores y así se puede apreciar en los miles de comentarios que recibe en cada uno de sus vídeos.

