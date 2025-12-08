Shakira elogia por sorpresa a Piqué tres años después de su sonada ruptura

María Gardó Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Han pasado tres años desde la ruptura de Shakira y Piqué, una noticia que dejó en shock al mundo de la prensa rosa y que hundió emocionalmente a la cantante. El duelo sentimental de la artista colombiana fue la semilla de su canción vengana 'BZRP Music Sessions #53/66', todo un éxito en 2023. Fue el primero de otros tantos temas musicales que le dedicó. Piqué, por su parte, no ha dejado de lanzar pullitas en sus directos con Ibai hacia la madre de sus hijos.

Pero ahora las aguas parece que se van apaciguando. Primero Shakira elogiaba al ex futbolista en una entrevista reciente en el programa argentino 'Por el mundo', donde decía que ha transmitido su forma de ser disciplinada a sus hijos: «También el padre es muy disciplinado, hay que decirlo, porque no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica», comentaba.

A su vez, ambos ya no usan intermediarios a la hora de comunicarse. Lo hacen directamente por teléfono o WhatsApp. Y ambos han llegado a un acuerdo en la custodia por el bien de sus hijos.