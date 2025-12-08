Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
Gerard Piqué y Shakira, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

Shakira elogia por sorpresa a Piqué tres años después de su sonada ruptura

La artista colombiana y el ex futbolista están viviendo un acercamiento

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

Han pasado tres años desde la ruptura de Shakira y Piqué, una noticia que dejó en shock al mundo de la prensa rosa y que hundió emocionalmente a la cantante. El duelo sentimental de la artista colombiana fue la semilla de su canción vengana 'BZRP Music Sessions #53/66', todo un éxito en 2023. Fue el primero de otros tantos temas musicales que le dedicó. Piqué, por su parte, no ha dejado de lanzar pullitas en sus directos con Ibai hacia la madre de sus hijos.

Pero ahora las aguas parece que se van apaciguando. Primero Shakira elogiaba al ex futbolista en una entrevista reciente en el programa argentino 'Por el mundo', donde decía que ha transmitido su forma de ser disciplinada a sus hijos: «También el padre es muy disciplinado, hay que decirlo, porque no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica», comentaba.

A su vez, ambos ya no usan intermediarios a la hora de comunicarse. Lo hacen directamente por teléfono o WhatsApp. Y ambos han llegado a un acuerdo en la custodia por el bien de sus hijos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: Â«Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevosÂ»
  3. 3 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  4. 4 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  5. 5

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  6. 6 El pueblo costero a una hora de Valencia considerado el más bonito de la Navidad
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  9. 9 Regresa uno de los mercados navideños más esperados de Valencia
  10. 10

    El Maratón más bonito del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Shakira elogia por sorpresa a Piqué tres años después de su sonada ruptura

Shakira elogia por sorpresa a Piqué tres años después de su sonada ruptura