Los famosos más guapos de España en 2025, según un estudio Personality Media, multinacional española especializada en el análisis de imagen de personajes públicos, ha realizado un ranking con las mujeres y hombres más atractivos de este año

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:20

Personality Media, multinacional española especializada en el análisis de imagen de personajes públicos, ha realizado un ranking con las mujeres y hombres más atractivos en verano de 2025. Según el estudio, para los hombres españoles, Elsa Pataky es la mujer más atractiva de este 2025 mientras que Maxi Iglesias es el más guapo para ellas.

Tras dieciséis años consecutivos en esta lista, la actriz, que el pasado año ocupó la 4ª posición y ya lideró el ranking en 2018, recupera el primer puesto femenino con una puntuación de 8,13, demostrando una vez más su reconocimiento entre el público masculino.

Por su parte, Maxi Iglesias se mantiene por tercer año en lo más alto del ranking masculino, con una nota de 8,15. Su presencia continua en cine y televisión lo convierte en uno de los rostros más reconocidos y atractivos para las mujeres.

En el lado femenino, tras Elsa Pataky, se sitúa en el segundo lugar Ester Expósito (8,09), una de las actrices jóvenes con mayor proyección internacional y popularidad. Ana de Armas (8,04), que llevaba dos años liderando el ranking, cede este año el primer puesto, pero se mantiene en la tercera posición gracias a su carrera internacional que continúa generando gran impacto mediático.

En el apartado masculino, tras Maxi Iglesias se encuentra Andrés Velencoso, el modelo y actor ocupa el segundo lugar con una puntuación de 8,03. Ambos se mantienen el mismo puesto que el pasado año. Completa el pódium Jon Kortajarena (7,92), que asciende dos posiciones gracias a su versatilidad como actor y figura consolidada en la moda.

Las más atractivas (para los hombres):

1 - Elsa Pataky (8,13)

2 - Ester Expósito (8,09)

3 -Ana de Armas (8,04)

4 - Michelle Jenner (7,98)

5 - Amaia Salamanca (7,96)

6 - Vanesa Romero (7,92)

7 - Kira Miró (7,89)

8 - Blanca Suárez (7,85)

9 - Edurne (7,83)

10 - Aitana (7,68)

Los más atractivos (para las mujeres):

1 - Maxi Iglesias (8,15)

2 - Andrés Velencoso (8,03)

3 - Jon Kortajarena (7,92)

4 - Mario Casas (7,71)

5 - Miguel Ángel Silvestre (7,70)

6 - Jesús Castro (7,69)

7 - Álex González (7,54)

8 - Martín Rivas (7,53)

9 - Pablo Alborán (7,50)

10 - Jesús Vázquez (7,34)