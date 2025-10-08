Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Todos los actos suspendidos del 9 d'Octubre por las lluvias en la Comunitat
Alejandro Ortega, tras ser reconocido Mister Global 2025. EFE

El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo

Alejandro Ortega gana el Mister Global 2025 celebrado en Bangkok

J.Zarco

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:31

Alejandro Ortega ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo tras ganar el título de Mister Global 2025, el concurso internacional de belleza masculina que tuvo su gala final el pasado fin de semana en Bangkok, y donde compitieron 37 candidatos.

Tiene 26 años y es de la Vall d'Uixó, en Castellón. Ya logró el título de Míster Valencia 2023 y Míster España 2024, pero ahora ha dado un gran salto: «Han sido tres años muy duros. He luchado en el (nivel) provincial, en el nacional y ahora en el internacional. Llevo cuatro años ya en este mundo y estoy muy contento con mis compañeros y con la organización», señaló ante los medios de comunicación.

Es apasionado del deporte y ha jugado fútbol y realizado kárate. Estudió Ciencias del Deporte y Economía y es copropietario del centro deportivo Thunder Gym, en su lugar de origen, junto a su mejor amigo.

El representante de Venezuela, William Badell, y el de México, Alejandro Silva, obtuvieron, respectivamente, el segundo y tercer lugar. Ortega recibió un premio de 100.000 bats (alrededor de 3.000 dólares estadounidenses) y será embajador de la marca Mister Global durante un año.

Mister Global celebró su primera edición en 2014 y tiene lugar anualmente en Tailandia, siendo uno de los concursos más importantes de belleza junto con Mr. World, Mister International, Mister Supranational y Manhunt Internacional.

