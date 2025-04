El chef italiano Matteo Grandi desvela los dos alimentos que eliminó para perder 105 kilos en pocos meses

J.Zarco Miércoles, 16 de abril 2025, 12:28 | Actualizado 12:37h. Comenta Compartir

Perder peso requiere de un esfuerzo muy importante y también de mucha constancia. Para ello, es fundamental seguir estrictamente una dieta baja en calorías pero también realizar ejercicio que ayude a quemar grasa. Pero hay ejemplos de rostros populares, como el streamer Ibai, que han logrado conseguir perder una cantidad muy grande de kilos en apenas unos meses.

Ahora, el chef italiano Matteo Grandi ha explicado cómo ha logrado decir adiós a 105 kilos en diez meses. Para ello, ha dejado de comer dos alimentos en concreto, según ha explicado a través de su Instagram: «Cómo recuperar tu vida y perder 105 kg después de 10 meses de no poder subir un tramo de escaleras. ¡Hoy logré correr 27km y participar en Hyrox!».

Fue hace ocho meses cuando se percató de que su salud no estaba en un buen momento: «Consumido por la vida y los compromisos, perdí de vista mi bienestar. No solo a nivel estético, también mi salud». De hecho, asegura que llegó a pesar más de 185 kilos: «De repente se me encendió una luz en la cabeza. Lo único que hace falta es fuerza de voluntad, el resto viene después».

Grandi detalló qué tipos de alimentos dejó de consumir: «Eliminé los carbohidratos y azúcares. Esto fue lo que realmente cambió mi vida. Sabía que eran los principales culpables de mi aumento de peso. Desde que los saqué de mi dieta, me siento increíblemente mejor. Mi energía está por las nubes, mi mente está clara y trabajo con el doble de productividad».

El cocinero señaló suprimió los alimentos procesados: «Desde la pasta hasta los productos leudados». Desde entonces, mejoró notablemente: «Perdí los primeros 15 kilos, mi piel mejoró, la psoriasis de mis codos desapareció... hasta mi sudor dejó de oler. Era evidente que mi cuerpo estaba inflamado».

Grandi también incorporó el deporte en su rutina, lo que le ha generado también mucho bienestar: «Ahora voy al gimnasio, esquío y corro. Me despierto muy lúcido. Antes me costaba levantarme. Ha sido como salir de un banco de niebla». Además, realiza ayuno intermitente: «Al mediodía tomo huevos, salmón, aguacate y pechuga de pollo. A las 17.00 horas verduras verdes, carne, pescado, marisco o crustáceos. Luego dejo a mi organismo en paz, sin el esfuerzo de tener que procesar alimentos y producir insulina».

Temas

Instagram