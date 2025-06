El cambio radical de vida del valenciano Rafa Mora, que jura bandera como Policía Local: «Puedo decirlo bien alto y con orgullo»

J.Zarco Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 20:11 Comenta Compartir

Muchos se acordarán de Rafa Mora por su paso por 'Mujeres, hombres y viceversa', o quizá por ser uno de los tertulianos más polémicos de 'Sálvame'. El valenciano decidió dar un cambio radical a su vida y se puso a estudiar las oposiciones para ser Policía Local, las cuales aprobó el pasado mes de octubre de 2024.

Este jueves 26 ha sido un día muy especial para él ya que ha jurado bandera para convertirse en policía en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Lo ha hecho después de sacar la mejor nota de su promoción con un 8.04. «El esfuerzo es mucho, pero la recompensa es más. Hoy ya puedo decirlo bien alto y con orgullo», ha señalado en Instagram.

Tremendamente orgulloso, ha compartido un vídeo del momento junto a su pareja, Macarena Millán, quien ha sido un apoyo fundamental para él en todo este tiempo. Muchos excompañeros del mundo de la televisión como Jesús Vázquez, Sofía Suescun, Diego Matamoros o Iván González le han felicitado.

Rafa Mora afronta de este modo una nueva vida. Desde que en el 2023 se produjera la cancelación de 'Sálvame', no ha vuelto a pisar un plató de televisión. Unos años antes, en 2020, se matriculó en el grado de Periodismo, ya que su sueño era ser presentador y tener su propio programa.

Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo interés: «Me costó. No sólo es aprobar, sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso. Los hacía sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día antes. Me di cuenta de que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije: '¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?».

Temas

Instagram