Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
R. C.

Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

El presentador ha retomado la idea de hacerse cargo solo de las cuestiones económicas de su hijo menor

Joaquina Dueñas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:38

Comenta

Bertín Osborne ha tomado una decisión sobre la relación presente y futura con su hijo menor, nacido de un breve affaire con Gabriela Guillén. Así lo ha revelado Marisa Martín Blázquez en el programa 'Fiesta' en el que colabora cada fin de semana. «Está viendo que ella es muy materialista y no va a mantener una relación paternofilial con el niño, salvo lo estrictamente económico», ha explicado la periodista. El cantante habría cambiado de opinión después de conocer las declaraciones de la madre de su hijo menor en su última entrevista en '¡De Viernes!'.

«Cuando escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda», advirtió Gabriela en su intervención televisiva. «Me da pena por mi hijo porque quiero que sepa que su padre esta ahí», añadió.

Unas palabras que no habrían gustado nada a Bertín que se encuentra volcado en resolver sus asuntos económicos y en poner en marcha nuevos proyectos ya que, según reconoció la propia Gabriela, el artista no está pasando por su mejor momento económico.

Aunque lo primero que trascendió es que las palabras de la paraguaya habían valido para favorecer la firma del convenio regulador, parece que el presentador ha retomado su primera idea, que ya dio a conocer cuando se hizo público el embarazo y que tanto revuelo causó al decir que no pensaba «ejercer de padre».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  4. 4 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  5. 5

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  6. 6 El pueblo costero a una hora de Valencia considerado el más bonito de la Navidad
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  9. 9 Regresa uno de los mercados navideños más esperados de Valencia
  10. 10

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública