Andrea Guasch habla sobre la enfermedad de su exnovio Álex Lecquio La actriz ha declarado que no guarda ningún tipo de rencor al hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, y que «los quiere un montón» LAS PROVINCIAS Jueves, 2 agosto 2018, 00:40

Andrea Guasch, la actriz del musical «La Llamada», habló sobre el estado de salud de su expareja Álex Lecquio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio. El joven rompió su silencio acerca de su enfermedad hace una semana, a través de un post en Instagram en el que se le podía ver con sus padres en Nueva York, donde recibe tratamiento.

La actriz, que salió con Lecquio en 2011, aseguró no saber nada acerca de la salud de su exnovio. «Si les veo les saludo, los quiero un montón y han formado parte de mi vida, pero ahora no tengo ni idea...Espero que sí, que responda al tratamiento y vuelva, me alegro si está mejor».