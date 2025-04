Anabel Pantoja, operada de manera inesperada: «Lloré durante el procedimiento»

A. Pedroche Viernes, 25 de abril 2025, 01:24 Comenta Compartir

Nuevo golpe para Anabel Pantoja. La influencer sevillana no está pasando un buen momento debido a la investigación judicial que hay abierta por un presunto caso de malos tratos a su hija Alma. En las últimas horas, la sobrina de Isabel Pantoja ha anunciado en sus redes sociales que ha tenido un problema de salud por el que ha tenido que ser intervenida de manera sorpresiva. Eso, sí nada grave. Lo ha comunicado mediante algunos 'stories' en Instagram.

El pasado lunes, 21 de abril, fue operada de urgencia en Gran Canaria. Ella misma ha dado más detalles al respecto: «Pensaba que eran granos infectados, pero al final era un quiste de inclusión térmica, que según el médico, es de tu propia piel. Tuve que ir a un especialista estético al no haber solución en un centro de salud convencional, ya que en el ambulatorio no me lo hacían».

«Lloré durante el procedimiento, pero estoy muy agradecida por el trato de los sanitarios, sobre todo a una enfermera, quien me cogió de la mano durante la intervención», ha explicado. Además, ha compartido imágenes de cómo se encontraba su oreja antes de la operación. Parece ser que todo ha quedado en un susto.

Rodeada de los suyos en estos momentos

Pese a que no están siendo meses fáciles, Anabel ha querido estar roeada de los suyos en todo momento. Durante la Semana Santa, pese a que había rumores de crisis, se ha mantenido muy unida con su pareja David Rodríguez. Han pasado juntos unos días en Sevilla y Córdoba, sus ciudades natales.

Respecto al punto en el que se encuentra su investigación, los periodistas Sandra Aladro y Antonio Rossi han confirmado en el programa 'Vamos a ver' que todavía «no se sabe nada» de la decisión que tomará la juez del juzgado de San Bartolomé de Tirajana que está encargada del caso.

