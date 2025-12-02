Vegalfaro y Josué Vergara fusionan vino y música

Chema Ferrer Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

En un territorio donde la historia de la vid se remonta a más de dos mil años, las Bodegas Vegalfaro han dado un paso audaz hacia el futuro. Bajo la dirección de Rodolfo Valiente, esta emblemática bodega de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena ha unido fuerzas con el compositor valenciano Josué Vergara —galardonado con el Jerry Goldsmith Award y los Hollywood Music in Media Awards— para crear una experiencia sensorial que fusiona el gusto y el oído. Se trata de la línea de vinos Caprasia, donde cada botella no solo contiene un elixir de la tierra, sino también una obra musical exclusiva que eleva el acto de beber a una dimensión cinematográfica y emocional.

Esta iniciativa, pionera en España y Europa, ha acompañado el proceso de elaboración del vino con la composición musical paralela. «La magia sonora ha impregnado la crianza del vino», explica Valiente, destacando cómo esta simbiosis entre dos disciplinas ancestrales genera un maridaje único que trasciende los sentidos tradicionales.

El mecanismo que une sabores y melodías

La magia reside en la simplicidad innovadora: cada botella de Caprasia Edición Limitada incluye un código QR. Basta con escanearlo para que la obra musical de Vergara acompañe la cata. Un viaje emocional y cinematográfico que convierte el consumo de vino en un ritual inmersivo, donde las notas musicales dialogan con los aromas y sabores del caldo. Vegalfaro, con su compromiso por la sostenibilidad y la autenticidad, abre así nuevas vías de comunicación y experimentación. El resultado es una edición limitada que no solo honra la tradición, sino que invita al consumidor a conectar con la innovación y el arte de manera profunda.

El nombre Caprasia, que significa «Tierra de Cabras», rinde homenaje a la región entre la Sierra de Cabrillas y el río Cabriel, cuna de los antiguos íberos que cultivaban la vid hace más de dos milenios. La música compuesta por Vergara recrea esa herencia viva: «Imagina un pueblo íbero divisando a lo lejos el peligro de una invasión, defendiendo sus viñedos y celebrando la libertad del valle y sus cosechas», describe Rodolfo Valiente. Así, cada nota evoca la defensa ancestral de la tierra, fusionando historia y modernidad en un bouquet sonoro que complementa la esencia del vino. Josué Vergara, compositor valenciano de proyección global, es especialista en música cinematográfica. Sus obras han sido reconocidas en múltiples festivales de cine y música, incluyendo los prestigiosos Hollywood Music in Media Awards. Esta propuesta no es solo un producto; es una invitación a redescubrir el placer sensorial, donde el vino de Vegalfaro se convierte en el protagonista de una narrativa épica.

