Espera navideña de Nordés con su calendario de Adviento

La Navidad despierta tradiciones que unen a familias y amigos en torno a la mesa, y Nordés, la ginebra gallega inspirada en los vientos del noroeste, no podía faltar a la cita. Este año, la marca lanza la tercera edición de su calendario de Adviento, un ritual premium que ha conquistado a los aficionados en solo tres años, convirtiéndose en un imprescindible para contar los días hasta la Nochebuena con un toque de sofisticación y sabor. Lo que empezó como una propuesta innovadora ha evolucionado hasta erigirse en un emblema de la Navidad moderna. Nordés fusiona el encanto de los calendarios tradicionales con un diseño contemporáneo, celebrando la cuenta atrás con elementos que despiertan los sentidos. Nordés es la ginebra gallega, reinterpreta la receta clásica de una London dry para dotarla de una identidad fresca, suave y aromática. Su base de uva albariño y su combinación de once botánicos, le confieren un carácter herbal, afrutado

Adornos de Navidad exclusivos

Para esta tercera entrega, el diseño rinde homenaje a los iconos navideños más entrañables. El exterior evoca calidez con motivos como copos de nieve y ramas de acebo, creando una pieza decorativa que se integra perfectamente en cualquier salón. Dentro, las sorpresas diarias no decepcionan: ocho mini botellas de 5 cl de Nordés Gin, ideal para preparar cócteles caseros que mariden con las cenas navideñas, y dieciséis adornos de cerámica artesanal para el árbol. Entre ellos, rosas de los vientos que evocan el origen atlántico de la ginebra, árboles de Navidad, campanas, galletas de jengibre, calcetines, bastones de caramelo y ramitas de acebo. Cada elemento invita a un momento de pausa y disfrute, transformando el Adviento en un festín sensorial.

Más allá de ser un simple accesorio, este calendario es un regalo pensado para los paladares curiosos y los amantes de las celebraciones refinadas. Así, Nordés no solo ofrece ginebra de alta calidad, sino una narrativa cultural que entrelaza tradición gallega con la magia decembrina, fomentando rituales que perduran más allá de las fiestas. Disponible desde el 15 de noviembre en el e-commerce de Osborne, TCM Gourmet y Casa Nordés, este calendario se presenta a un precio de 90 euros.

