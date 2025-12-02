Enate Merlot Merlot, la elegancia del Somontano

Chema Ferrer Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 16:06 Comenta Compartir

Enate es una de las bodegas más emblemáticas de la DO Somontano, fundada en 1991, cuenta con una dilatada trayectoria elaborando vinos de calidad. Los vinos de la bodega son la fiel representación del terruño del Somontano y la mejor expresión de las variedades que se cultivan en estas tierras. El clima de contrastes, los suelos de texturas franco-arenosas de calidad excepcional y el agua pura procedente del deshielo de los Pirineos convierten esta tierra en un entorno único para el cultivo de la vid. En este tiempo, Enate se ha ido posicionando como una de las principales bodegas españolas, y sus productos están presentes en más de 50 países. Dentro de la estrategia de la bodega, el concepto de calidad no se detiene en el vino como tal, sino que su filosofía busca distinguirse dentro del mundo del vino a través de su imprescindible maridaje con el arte contemporáneo, esencia de su carácter y seña de identidad en el tiempo. Hoy, Enate es bodega y museo.

Enate Merlot Merlot. LP

Es al tiempo vinoteca y galería artística, y ha fraguado su personalidad en la exquisitez de ambas. Sus barricas y sus paredes resumen los grandes vinos de España, habitados por la genialidad de los grandes creadores españoles e internacionales.

Roble francés para el Merlot Merlot

Vino elaborado a base de uvas tintas de merlot. La fermentación se desarrolló a 26 ºC y la maceración con las pieles se prolongó durante un mes. El vino realizó la fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble francés y crianza posterior durante 15 meses. El vino se estabilizó posteriormente en depósito hasta su embotellado.

Ampliar En la pinacoteca de la bodega. LP

En copa el vino muestra un color granate muy cubierto. Al olfato, presenta un amplio y complejo abanico aromático en el que se combinan de forma armoniosa los recuerdos de las frutas rojas, las notas balsámicas y especiadas junto con los característicos aromas de orejones y los matices de cacao y torrefacción aportados por la barrica. Su paladar es amplio, carnoso y está tapizado por taninos dulces de impecable factura. El final de boca es muy persistente y nos brinda toques de tinta china y cuero. Este vino ha recibido grandes reconocimientos en todas sus añadas, las de la añada 2021 incluyeron un oro en los premios CINVE y 92 puntos Guía Peñín.

Bodega y museo Enate

En 1992, ENATE comenzó una colección de arte contemporáneo con obras de artistas nacionales e internacionales. Desde entonces, cada uno de nuestros vinos está asociado a un pintor de reconocido prestigio, figurando en la etiqueta una obra de su autoría realizada para la bodega. Antonio Saura fue el primer artista que vistió una de nuestras botellas, la de Enate Chardonnay fermentado en barrica.

El Enate Merlot Merlot en el museo. LP

Con más de 400 originales, la colección se convierte así en una de las pinacotecas más importantes de España de Arte Contemporáneo y única por su relación directa entre arte y vino. Nombres como Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Rafael Canogar, Antonio Saura, José Manuel Broto, Víctor Mira, Pepe Cerdá, Salvador Victoria, José Beulas, Gustavo Torner, Frederic Amat o Eduardo Arroyo, entre muchos, forman parte del grupo de artistas que han colaborado con la bodega y que pueden disfrutarse en la Sala de Arte de la bodega durante todo el año.