Urgente Un accidente en la rotonda de los Anzuelos colapsa la entrada a la Pista de Silla
Historia de Bayâd et de Riyâd. Vaticano. Biblioteca Apostólica
HISTORIA DE LA VITICULTURA

Vid y vino en las taifas moras valencianas

La región mejoró sus técnicas de cultivo en el medioevo

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:09

Comenta

Durante la Edad Media, la ciudad de Valencia y su entorno vivieron una etapa de profundo desarrollo agrícola y urbano bajo dominio musulmán, entre los ... siglos X y XIII, al igual que sucedió con las taifas de Denia y Alpuente. Las tres nacieron tras la desaparición del Califato de Córdoba y a pesar de las restricciones religiosas del Islam respecto al consumo de bebidas alcohólicas, la vid y el vino continuaron desempeñando un papel notable en la economía, la cultura y la vida cotidiana de estos reinos moros del Levante español. La introducción y perfeccionamiento de técnicas agrícolas por parte de los musulmanes fue decisiva para el desarrollo vitivinícola en la zona. Los tratados agrícolas hispano-árabes, como el de Ibn al-Awwam o el Libro de Agricultura del toledano Ibn Bassal, recogen descripciones detalladas sobre las variedades de vid, marcos de plantación, poda y riego especializado.

