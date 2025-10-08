Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles deja 88.538,22 euros en un municipio donde nació uno de los mejores tenistas de la historia y una localidad de la capital

Trufa negra, el hongo mágico de la Comunitat

De cultivo delicado, muy cotizada en los mercados internacionales y apreciada en la alta gastronomía: así es la trufa, símbolo sentimental de nuestro territorio. Su producción no deja de crecer en hectáreas, pese a la amenazas que suponen el cambio climático y los subproductos aromatizados

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:40

Comenta

Olor intenso, penetrante y complejo. Con aroma a tierra, a humedad, a petricor. Al mismo tiempo, sabor delicado, ligeramente amargo, y persistencia en el paladar. ... Su aspecto es rugoso, a veces agrietado, y tiene pulpa negra, como carne marmolada. Al madurar, sin embargo, aparecen vetas claras. En la trufa negra conviven todas estas contradicciones, que a la postre la engrandecen. Estamos ante un hongo subterráneo que ha adquirido la categoría de preciado tesoro, cuyo importe puede alcanzar los 1.500 euros por kilo en mercados internacionales. La gastronomía está rendida a ella y es tan valiosa, en parte, por su escasez. La breve temporada, de noviembre a febrero, y la dependencia climatológica dificultan su recolección. Sin embargo, la Comunidad Valenciana es una de las principales regiones productoras de España, con alrededor de 5.000 kilos por campaña, lo que garantiza que la trufa no sólo viaja fuera de nuestras fronteras, sino que ocupa las mesas locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  2. 2

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  3. 3 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  4. 4 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  9. 9

    Los municipios prefieren dar puentes a profesores y alumnos que completar la semana fallera
  10. 10 Aumenta la intensidad prevista de las lluvias: ahora pueden caer 100 l/m2 en apenas 4 ó 6 horas en el litoral de Valencia y Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trufa negra, el hongo mágico de la Comunitat

Trufa negra, el hongo mágico de la Comunitat