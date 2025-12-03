La Federación Empresarial de Hostelería y el Ayuntamiento de Valencia impulsan la gastronomía de los Pobles del Sud

Chema Ferrer Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:53 Comenta Compartir

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, ha presentado la iniciativa 'Gastronomía de Barrios – Pobles del Sud', integrada en el proyecto municipal «Turismo de Barrios». Esta campaña busca apoyar al sector hostelero de las pedanías afectadas por la Riada y promover un turismo más competitivo, sostenible y arraigado en la identidad local. El evento de lanzamiento se celebró en el Ayuntamiento de Valencia, con la presencia de representantes clave del sector. La piedra angular de la iniciativa es una Guía Gastronómica digital en formato web, accesible para visitantes y residentes. Esta herramienta recopila información detallada sobre más de 25 establecimientos en Pobles del Sud, incluyendo Castellar-l'Oliveral, La Torre, Forn d'Alcedo, El Saler, Pinedo, El Palmar y el Perellonet.

Una guía digital para descubrir la oferta hostelera de las pedanías

Para cada negocio, se detalla especialidades, precio medio del menú, horarios, ubicación mediante un mapa interactivo y otros datos de interés. La guía va más allá de la mera promoción: incorpora recetas típicas como la paella valenciana o el allipebre, junto con el patrimonio gastronómico local, su historia y las singularidades agrícolas que definen la cocina de estas zonas. De este modo, se preserva la tradición y se valora la riqueza culinaria autóctona, vinculada a la huerta y la Albufera.

La campaña también enfatiza las buenas prácticas ambientales, en línea con el compromiso de Hostelería Valencia y el Ayuntamiento por la sostenibilidad. Una acción destacada fomenta la reducción del desperdicio alimentario y el abandono de plásticos de un solo uso. Los establecimientos participantes han recibido envases reutilizables para que los clientes se lleven las sobras, reutilizándolos en visitas futuras. Esta medida promueve un consumo responsable y contribuye al cuidado del entorno.

La guía. LP

Todos los restaurantes que aparecen comparten un denominador común en sus cocinas: el aprovechamiento de la fertilidad de las tierras circundantes, que históricamente han abastecido a Valencia de verduras, hortalizas y frutas. Esta herencia genera un patrimonio gastronómico en evolución, atrayendo a quienes buscan experiencias únicas.

Al acto asistieron Manuel Espinar, presidente de Hostelería Valencia; Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones; y el periodista Pedro García Mocholí, colaborador en el contenido de la guía. Espinar subrayó la relevancia de estas campañas y la colaboración público-privada: «Somos tractores de nuestro territorio y de los productos de kilómetro cero. Apoyar a la hostelería es mantener viva la economía de la ciudad de Valencia y sus pedanías». Añadió: «Queremos poner el acento en la sostenibilidad, ya que llevamos años promoviendo buenas prácticas en el sector».

Ampliar Acto de presentación. LP

Llobet destacó el impacto inclusivo del turismo: «Con esta iniciativa, el beneficio turístico llega a todos los barrios. Pobles del Sud sufrió la DANA con intensidad, y queremos reactivar su economía a través de su cocina y hospitalidad, como despensa de Valencia con productos locales y recetas ligadas a la huerta y l'Albufera». Recordó que se enmarca en «Turismo de Barrios», para descongestionar el centro y distribuir oportunidades por todo el municipio. García Mocholí profundizó en la guía: «Es una herramienta cultural y gastronómica esencial, que informa sobre la oferta de los participantes y llega a hogares y turistas. A partir de hoy, quienes visiten Valencia podrán descubrir los sabores de Pobles del Sud».

Toda la información está disponible aquí.