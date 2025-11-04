Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pepa Muñoz, Pilar Oltra, CEO de Vinology y Carlos Villar, director general de Bodegas Protos LP
VINOS DE RIBERA DEL DUERO

Protos cumple con la tradición de La Maña

La bodega de Peñafiel llevó a Madrid la celebración del fin de la vendimia

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:40

Comenta

En la región vitivinícola de Ribera del Duero La Maña es la celebración que reúne a viticultores y bodegueros al finalizar la vendimia y es una de las tradiciones más arraigadas en la Ribera del Duero. Este año, en Bodegas Protos decidieron compartir esta experiencia en Madrid, presentando de forma oficial Carroa 2021, un vino de alta gama que rinde homenaje a los orígenes de la Ribera del Duero. El evento, presidido por el director general de la bodega Carlos Villar, se aprovechó para presentar los vinos de gama alta de la bodega, entre ellos el nuevo Carroa 2021.

Celebración La Maña LP

Carroa, homenaje a los orígenes de la Ribera del Duero

El Carroa 2021 es un vino singular que rinde homenaje al legado vitivinícola de Roa y, en especial, al papel fundamental de Anguix en la reconstrucción del viñedo de la Ribera del Duero tras la filoxera. Su vinificación combina tradición e innovación. Un vino elegante, complejo, sugerente, aterciopelado y fresco, ideal para acompañar carnes rojas, embutidos, caza, guisos y quesos semicurados.

El tinto Carroa. LP

El encuentro tuvo lugar ayer en Vinology Zurbano, donde los asistentes pudieron disfrutar de un menú exclusivo diseñado para la ocasión, bajo la asesoría gastronómica de la prestigiosa chef Pepa Muñoz. Con este evento, Bodegas Protos reafirma su vocación de unir tradición y vanguardia, rindiendo tributo a sus raíces al tiempo que proyecta la Ribera del Duero hacia el futuro.

