El chef Arturo Roig, de A Roig Viu, elegido arrocero del futuro en Valencia El cocinero de Albaida se alza con el reconocimiento del festival gastronómico Tastarròs a jóvenes talentos con un guiso con conejo, caza, caracol y seta en temporada

El chef Arturo Roig, de A Roig Viu (Albaida) se ha alzado este domingo con el reconocimiento Arrocero del Futuro que otorga el festival Tastarròs, el certamen que durante este fin de semana ha llenado de sabor y cultura gastronómica la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

El premio, de ámbito nacional aunque con participación mayoritaria valenciana, conlleva una dotación económica de 2.000 euros. El cheff ha sido elegido ganador entre siete participantes de menos de 40 años, pues se trata de un reconocimiento que pretende dar visibilidad y proyección a jóvenes talentos de los guisos arroceros. En esta edición competían cocineros llegados desde varios puntos de la Comunitat o Andalucía.

El reto era elaborar una receta con las variedades Albufera, Bomba y Senia en la que primara el concepto de innovación. Es decir, no se trataba de gestar una paella valenciana de diez o clásicos como el arròs del senyoret o a banda, sino aportar ingenio o ingredientes adicionales para lograr un guiso delicioso, creativo y rompedor. Roig, de 33 años, lo ha logrado con un guiso llamado arroz Aroigviu y que incorpora conejo, caza, caracol y seta en temporada.

Sus elaboraciones han ido tomando forma a lo largo de la mañana, en una zona especial para el certamen habilitada a las puertas del Ayuntamiento. Mientras, en la plaza, miles de visitantes han seguido disfrutando del plato fuerte de Tastarròs: las degustaciones de raciones arroceras a cinco euros servidas por 25 cocineros de destacados restaurantes valencianos. Roig ha logrado encandilar a un jurado de seis miembros formado por destacados cheffs, comunicadores o críticos gastronómicos.

Durante la mañana, los asistentes también han podido disfrutar de Tastarròs t'ensenya. Aquí quince cocineros de corte claramente creativo han descubierto los nuevos horizontes en los que los chefs más vanguardistas andan investigando en torno al arroz.

También diversión, música o cultura han estado presentes este domingo para ampliar el universo de nuestro grano más querido. La exposición 'Peixca a l'Albufera' o el concurso al Llaurador Més Ràpid de l'Albufera han despertado la atención de mayores y pequeños.

A la una de la tarde, Tastarròs ha amenizado la jornada con un paseo de gigantes y cabezudos, seguido de la actuación de Xavi de Bétera y la sesión DJ a cargo del famoso dúo humorístico valenciano Jajajers, con más de 130.000 seguidores en redes sociales.

