El Tastarròs conquista la plaza del Ayuntamiento de Valencia

La planta gramínea más apreciada en las mesas, el arroz, se ha adueñado este fin de semana de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. ... Tastarrós ya está aquí. Este sábado y mañana domingo el corazón de la ciudad huele que da hambre y es escenario de exquisitos guisos con el arroz como protagonista, desde la paella más nuestra a otras innovaciones con el apreciado grano.

La cita ha reunido a decenas de cocineros de renombre, productores y amantes del arroz en todas sus formas. Permite disfrutar de degustaciones, talleres, conciertos y hasta un Concurso al Arrocero del Futuro.

«Volvemos a poner en valor la tradición y el producto, logrando que el arroz tenga el protagonismo que merece», ha destacado Santos Ruiz, gerente de la Denominación de Origen Arroz de València, organizadora del evento. No sólo hay tradición. La innovación se deja saborear en las paellas que los distintos restaurantes participantes ofrecen durante ambas jornadas. Hay propuestas creativas a precios populares, de 5 euros, y el público ha respondido con avidez a la llamada de tanta delicia.

A las once, ha comenzado el showcooking 'Maestros del Arroz', dentro del programa Tastarròs t'ensenya, dedicado al recetario popular valenciano. Es un foro para aprender a cocinar arroz de la mano de los cocineros más prestigiosos. Han preparado arroces arraigados a la identidad local pero poco conocidos fuera de sus poblaciones de origen.

Ha sorprendido a los visitantes el Sequer Urbà y la exposición de 'Peixca a l'Albufera'. El primero ha convertido la plaza en un gran sequero de arroz donde, como antiguamente, se trabajan 10.000 kilos de arroz con ayuda de herramientas tradicionales. El segundo ha acercado al público las barcas de los pescadores del Port de Catarroja, junto a sus artes de pesca típicas, entre niños que se querían subir e imaginar que navegaban por l'Albufera.

También se ofrecen talleres familiares como el de 'Elabora tu propio arroz', que permite descubrir el proceso de elaboración y transformación de este ingrediente, actividad organizada por el Museo del Arroz de València.

Pero el plato principal es el 'Tastarròs degusta', momento en el que los 27 restaurantes participantes en la primera jornada han comenzado a servir sus recetas: desde la tradicional paella valenciana hasta arroces creativos. En todos los casos con las variedades: Albufera, Bomba y Senia.

Entre los cocineros, Juan Torres de Front Valencia, quien asegura comer plato de arroz «al menos cuatro veces a la semana». En su stand se cocinaba un impresionante arroz de chuletas con habitas que traía cola entre los que buscaban ración. Y con variedad Albufera.

Para Torres, «nuestro arroz ha superado el daño de la dana y gracias a la sabiduría de los agricultores lo seguimos disfrutando con buena calidad». De entre todos los guisos, él se queda con la paella tradicional, la valenciana, con arroz Albufera, «porque es la que hemos conocido de niños y la que nos marca, la que siempre hemos tomado en familia los fines de semana. Eso no se olvida, queda para siempre como sinónimo de sabor y encuentro». Es «la que siempre añoramos»

El broche lo ponen actuaciones como la Dansa dels Porrots de Silla y su danza guerrera única con estética grecorromana. El baile representa el combate entre dos bandos enfrentados, acompañados por música de tabal y dolçaina. El programa del sábado finaliza con la voz del cantaor de L'Alcúdia Christian Penalba y el artista Diego Barberá.

El arrocero del futuro

La jornada de mañana domingo arranca con una de las actividades más esperadas del evento: el Concurso Nacional Arrocero del Futuro, organizado por la Denominación de Origen Arroz de València, que premiará con 2.000 euros al joven talento culinario que presente la mejor propuesta arrocera.

A la misma hora, Tastarròs t'ensenya volverá al escenario. Quince cocineros, de corte claramente creativo, descubrirán los nuevos horizontes en los que los chefs más vanguardistas andan investigando. La exposición 'Peixca a l'Albufera' seguirá disponible, al igual que el Concurso al Llaurador Més Ràpid de l'Albufera, que se repetirá a las 12:00 con nuevas oportunidades para participar.

Durante el mediodía del domingo, será el turno de otra gran degustación. Veinticinco restaurantes ofrecerán sus versiones más sorprendentes del arroz, combinando tradición e innovación, siempre con precios accesibles para los visitantes. A las 13:00 habrá un paseo de gigantes y cabezudos, seguido de la actuación de Xavi de Bétera y la sesión DJ a cargo del famoso dúo humorístico valenciano Jajajers, que acumula más de 130.000 seguidores en redes sociales.

El Tastarròs llega nuevamente para demostrar que celebrar la identidad cultural y gastronómica de València es necesario. En este caso, a través de una experiencia completamente inmersiva y para todos los públicos en torno a uno de los ingredientes fundamentales del territorio.