Camarena se expande al Cabanyal con un nuevo concepto de hostelería: restaurante y también flexliving

Ricard Camarena da el salto al Cabanyal: aliado con Kora Living, anuncia ahora un nuevo concepto de hostelería en Kora Lluna, el mayor complejo de ... flex living de Valencia, un proyecto culinario nacido «con la voluntad de integrarse en la vida diaria del barrio. La apertura está prevista para el primer trimestre de 2026, fruto de la fusión entre la experiencia del prestigioso cocinero y »una marca referente en hotelería consciente dentro del sector living«, según explica en un comunicado. Los dos socios han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual el equipo de Ricard Camarena desarrollará y gestionará los espacios destinados a hostelería y restauración existentes en el complejo Kora Lluna, situado en el corazón de Poblats Marítims.

«El proyecto nace en un barrio con mucha personalidad como es El Cabanyal», señala Camarena. «Queremos que sea un lugar natural dentro de la vida diaria, tanto de los huéspedes del alojamiento, como de los vecinos del barrio y de toda la ciudad», añade. Kora Lluna será el mayor complejo de flex living de Valencia, con 428 estudios y apartamentos y un diseño mediterráneo «inspirado en el concepto vivir a la fresca», explica el cocinero. «El proyecto está pensado para dar respuesta a las nuevas formas de viajar y vivir», prosigue. «Turistas, nómadas digitales y profesionales desplazado», afirma Camarena, «que buscan estancias de corta o media duración en un entorno donde la vida de barrio marca el ritmo». Y el CEO de Kora Living, Kepa Apraiz, recuerda a su vez que su proyecto buscaba «una propuesta culinaria con identidad propia». «La alianza con Ricard Camarena encaja con nuestra visión de hotelería consciente. Nuestro espacio de hostelería quiere ser un punto de encuentro entre diseño, comunidad y gastronomía mediterránea», observa.

Camarena subraya que esta propuesta nace de una inquietud profesional que describe en estos términos: «Nos gusta revisar formatos que todo el mundo conoce». «La nueva propuesta que estamos desarrollando en Kora Lluna aportará una nueva forma de entender formatos de restauración que forman parte de nuestra vida desde siempre. Será algo nuevo en nuestro grupo. Diferente a los demás espacios que gestionamos actualmente », desvela. Con esta alianza, Camarena y Kora Living refuerzan su vínculo con El Cabanyal: aspiran a sumarse a «la transformación contemporánea de este histórico barrio, manteniendo como eje la conexión con el territorio, la comunidad y una forma más consciente de habitar y disfrutar la ciudad».

Su proyecto estará integrado dentro de un complejo con más de 3.000 m² de zonas comunes: piscina, gimnasio, espacios de coworking, además del espacio gastronómico. «Todo el conjunto está diseñado para fomentar encuentros reales y una manera de vivir más flexible, moderna y consciente», concluye el comunicado. En resumen, «Kora Lluna se ha concebido como un espacio orientado a la comunidad, integrando colaboraciones con artistas y proyectos locales».