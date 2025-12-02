Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camarena se expande al Cabanyal con un nuevo concepto de hostelería: restaurante y también flexliving

El prestigioso cocinero se alía con Kora Living para fusionar su experiencia gastronómica con los nuevos modelos de alojamiento flexible

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:38

Ricard Camarena da el salto al Cabanyal: aliado con Kora Living, anuncia ahora un nuevo concepto de hostelería en Kora Lluna, el mayor complejo de ... flex living de Valencia, un proyecto culinario nacido «con la voluntad de integrarse en la vida diaria del barrio. La apertura está prevista para el primer trimestre de 2026, fruto de la fusión entre la experiencia del prestigioso cocinero y »una marca referente en hotelería consciente dentro del sector living«, según explica en un comunicado. Los dos socios han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual el equipo de Ricard Camarena desarrollará y gestionará los espacios destinados a hostelería y restauración existentes en el complejo Kora Lluna, situado en el corazón de Poblats Marítims.

