Reflexiones sobre el concurso de camareros: la verdad de sus ojos

Antonio Llorens

Antonio Llorens

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:23

Sí, tranquilos, hoy voy a hablar de sala. Voy a reflexionar sobre nuestro futuro. También voy a intentar ilusionaros, enamoraros, entender o poner en valor ... el noble oficio de servir. Y sí, lo voy a hacer porque os lo debo. Se lo debo a mis compañeras y compañeros. Sí, tenemos una responsabilidad. Quien tiene un altavoz, debe usarlo. Usarlo bien, con coherencia, sin que el sonido se distorsione. Usarlo para bien. Yo soy afortunado. Hoy mi altavoz os va a contar un cuento bonito. Se ve que el espíritu navideño ya nos embarga… aunque alguno en el plano comercial haya mezclado rebajas de verano, Halloween, Black Friday y, quién sabe, hasta la Nochevieja. Ay, madre.

