Juan Carlos Caballero, mantenedor de las fiestas de San Antonio Abad 2026

La hermandad de San Antonio Abad de Valencia ha nombrado a Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y concejal de ... Bienestar Animal como mantenedor de las Fiestas de San Antonio Abad 2026.

El acto de presentación oficial de las fiestas, el programa y el cartel anunciador tendrá lugar el 15 de diciembre, en la Sala Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural La Beneficencia.

El concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero. Ayto. Valencia

El cartel de esta edición ha sido creado por el reconocido artista valenciano Jesús Arrúe, referente en el panorama artístico y autor de las imágenes oficiales de las fiestas en 2024 y 2025. La hermandad expresa su satisfacción por volver a contar con su talento para esta celebración tan arraigada en el Cap i Casal.

Las fiestas de San Antonio Abad, profundamente vinculadas a la tradición valenciana y al respeto por los animales, representan un encuentro anual de devoción, identidad y participación ciudadana. La hermandad desea expresar su agradecimiento a Juan Carlos Caballero por aceptar el honor de ser mantenedor y por su compromiso con estas fiestas históricas.