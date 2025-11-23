Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bendición de animales organizado por la hermandad de San Antonio Abad, en la pasada edición. Alfonso Benetó

Juan Carlos Caballero, mantenedor de las fiestas de San Antonio Abad 2026

La presentación oficial de los festejos, el programa de actos y el cartel de Jesús Arrúe tenrá lugar el 15 de diciembre en La Beneficencia

S. V.

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:29

La hermandad de San Antonio Abad de Valencia ha nombrado a Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y concejal de ... Bienestar Animal como mantenedor de las Fiestas de San Antonio Abad 2026.

Juan Carlos Caballero, mantenedor de las fiestas de San Antonio Abad 2026

