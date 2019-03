Cuatro años convulsos de Fuset con las fallas Representantes de los cinco colectivos falleros unidos para exigir que no se culpe a las comisiones por la suciedad en Fallas. / Irene Marsilla Las comisiones han lamentado las injerencias en la encuesta fallera, las normas de vestuario o la elección del jurado LOLA SORIANO Jueves, 28 marzo 2019, 20:37

Los falleros lo han dicho ya en varias ocasiones. Quieren un gestor de Fiestas que apoye a las fallas y que cuando haya que hacer mejoras, no se afronten a golpe de iniciar conflictos. No es la primera vez que denuncian que durante los cuatro años de mandato del edil Pere Fuset se han producido enfrentamientos constantes en la asamblea de presidentes. Tampoco se puede olvidar su crítica a la Federación de Especial en plenas Fallas por el sistema de elección de un jurado no paritario, y a ello hay que sumar la polémica encuesta fallera.

19 y 20 de marzo de 2019

Revisión de verbenas y conflicto por la limpieza

El último choque hace referencia a la suciedad y malos olores en Fallas. El edil ha asegurado que habrá que reorientar algunas verbenas. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, también declaró la noche de la cremà que hay que controlar más las verbenas. Mientras, las comisiones del centro histórico y los cinco colectivos de la fiesta más importantes insisten en que las comisiones sí tuvieron brigadas, pero que el servicio municipal fue nefasto. El malestar de los falleros por la escasa limpieza, falta de urinarios y vigilancia o el caos circulatorio ya afecta a varias áreas del Consistorio. Por su parte, el edil recordó que cuando se cede en un espacio y se saca beneficio económico también tienen que responsabilizarse de la limpieza, urinarios y vigilancia. Y añadió que ni se puede ser alarmista, ni caer en el victimismo y negar la autocrítica.

13 de marzo de 2019

Bronca a Especial por elegir un jurado de hombres

A dos días de la plantà el edil Pere Fuset vertió una opinión muy crítica en redes sociales contra la Federación de Especial por el sistema de elección del jurado. El colectivo fallero lamentó que realizara la valoración sin haber contactado primero con la presidencia de la federación para contrastar datos. El edil comentó que sí había realizado ciertas consultas en alguna falla, pero no con la presidencia, y exigió a las nueve fallas que rectificaran. Los falleros insistieron que había mujeres candidatas, pero que no salieron en el sorteo y cuestionaron la forma y momento de plantear el debate. De hecho, las fallas no han tenido problema en explicar que revisarán el tema con un año por delante.

27 de febrero de 2019

Conflicto por las exigencias del espectáculo de luces

Otro tira y afloja ha sido el de las medidas para hacer espectáculo de luces. Las dos fallas que realizaban encendidos en Ruzafa decidieron renunciar. En el caso de Sueca, prefirieron retirar la propuesta nada más conocer las medidas que tendrían que cumplir y también alegaron que se hacía por una mayor conciliación con los vecinos. En Cuba-Literato Azorín trataron de mantener la iniciativa, pero consideraron que había nuevas medidas, como las distancias entre luces o la exigencia de una ambulancia que lo hacían inasumible. Desde Protección Ciudadana explicaron que le habían propuesto dos alternativas y, tras elegir una, la falla cambió de opinión y hubo que cambiar el bando. Se trata de un frente abierto latente para 2020.

4 de febrero de 2019

Propuesta de una guía de género para los casales

Antes de llegar las Fallas, con la Exposició del Ninot ya inaugurada, también se suscitó una polémica. En este caso por un estudio del área de Sociología encargado por el Consell de la Dona y que fue presentado junto con la edil de Igualdad, Isabel Lozano. En las conclusiones del estudio se proponía hacer un libro de estilo sobre perspectiva de género para explicar a los artistas cómo conviene retratar a la mujer. También se propuso crear una guía de género para los casales. Los falleros afirmaron sentirse en el disparadero y afirmaron que la encuesta fallera y este estudio, están ofreciendo una imagen negativa de las Fallas.

Quejas por la suciedad y falta de policía en el inicio de la fiesta La comisión de quejas y sugerencias dará cuenta el próximo lunes del informe que va desde el 15 de febrero hasta el 15 de este mes, por lo que la recopilación de reclamaciones incluye el arranque de las Fallas. En términos globales, se han contabilizado en un mes 1.092 casos frente a los 900 del periodo anterior. La casuística es muy variada, aunque predominan con claridad las quejas referidas a la recogida de la basura, con 120 peticiones vecinales, sólo por detrás de las que hablan de deficiencias en infraestructuras del transporte público con 124 y de las 180 peticiones de más presencia policial. Algo más retrasado se encuentran las 73 quejas por el mal estado de los jardines. El documento se queda justo en puertas de los días más conflictivos, por lo que habrá que esperar al próximo mes para saber el efecto que tuvo en los vecinos los botellones registrados el fin de semana del 16 y 17, especialmente en algunas zonas del centro histórico, por la falta de limpieza

18 de diciembre de 2018

Nueva exigencia de un bombo de mujeres

Fuset volvió a presentar en la asamblea de presidentes de diciembre de 2018 la iniciativa de crear un tercer bombo integrado sólo por mujeres para garantizar una mayor paridad en la elección del jurado de Fallas, pero las comisiones volvieron a decir mayoritariamente 'no'. Explicaron que preferían una elección de jurado según la experiencia y no por distinción de género. En esta ocasión hubo un enfrentamiento entre el edil y un portavoz fallero.

21 de abril de 2018

Insultos de Fuset a la Interagrupación por la dansà

La concejalía de Cultura Festiva propuso cambiar la fecha del baile de la fallera mayor de Valencia y su corte de sábado a viernes, para reagruparlas con los colectivos de fallas, aunque finalmente la máxima representante de la fiesta bailó dos días. La Interagrupación criticó en un comunicado que se pusiera a la fallera mayor en un aprieto y durante un acto fallero el edil tildó a este colectivo de 'putos mafiosos', aunque al día siguiente pidió disculpas.

27 de junio de 2017

Ausencia del edil en las asambleas de presidentes

El edil anunció que no acudiría a ningún pleno ni asamblea hasta que los falleros no dijeran si querían o no un congreso fallero para decidir, entre otras cosas, la relación de la Junta con el Ayuntamiento. El mismo día en que se votó y se descartó volvió a presidirlas.

10 de junio de 2017

Polémica encuesta fallera con preguntas políticas

Los colectivos de la fiesta criticaron que la concejalía impulsara una encuesta donde se preguntó a los falleros por sus creencias religiosas y políticas sin consentimiento previo. El edil suspendió el 13 de junio las encuestas por las críticas recibidas y después llegó la reprimenda de la Agencia Española de Protección de Datos.

Abril a noviembre de 2017

Cese por las normas de vestimenta y repesca

Las normas de vestimenta que obligaron a firmar a la corte y que se retiraron tras la reprimenda de la vicepresidenta Mónica Oltra no tuvieron consecuencia hasta siete meses después, cuando Fuset prescindió del secretario general de la Junta, Pepe Martínez Tormo, aunque luego lo repescó de asesor.

Fuset: «Hay que felicitarse y no centrarse en la excepción» El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, lo tiene claro. «La mayoría de comisiones cumplieron con el bando de Fallas. Por lo tanto, hay que felicitarse». Al mismo tiempo, explica que no entiende por qué se está generalizando con una polémica que asegura fue localizada. «Están haciendo de la excepción, de dos, tres o cuatro casos una tónica general cuando hubo un excelente cumplimiento del bando por casi todas las fallas». Recuerda que Sanidad «pone urinarios para reforzar actos como las mascletaes y los castillos, pero las que ponen las barras son las comisiones y tienen las obligaciones que deben cumplir muy bien definidas en los permisos». De este modo, contestó a la crítica por la falta de limpieza y urinarios en el entorno de algunas verbenas. Sobre las medidas futuras a tomar, insistió en que se estudiará en la mesa de diálogo con representación de fallas, vecinos, hosteleros o comerciantes «porque el Ayuntamiento no actúa unilateralmente». El alcalde, Joan Ribó, pidió ayer «corresponsabilidad» para evitar problemas de suciedad. «Hay que mejorar la gestión de determinados aspectos y lo tenemos que hacer todos». La portavoz y candidata del PSPV, Sandra Gómez, opinó que «tenemos que buscar soluciones sin que sea un arma arrojadiza política. El Ayuntamiento y las fallas tienen que ir de la mano y son problemas que se pueden producir en cualquier fiesta, no es especial de las Fallas».

21 de diciembre de 2016

Los falleros obligan al edil a incluir los versos de Cabrera

En la asamblea de diciembre de 2016 los falleros se mostraron en contra de la iniciativa del edil de prescindir para el Libro Fallero de los poemas de la poetisa Ampar Cabrera, ganadora del Bernat i Baldoví de Lo Rat Penat y de la creación de un nuevo concurso. 183 entidades emitieron su voto a favor de mantenerlos.

22 de noviembre de 2016

Los presidentes reprueban a Fuset en la asamblea

La asamblea de presidentes decidió por primera vez en la historia reprobar a un concejal, en este caso a Pere Fuset, por las polémicas normas de vestimenta de la corte y el pretendido concurso alternativo de versos para el Libro de Fallas. Hubo 134 votos a favor, 85 en contra, ocho en blanco y tres abstenciones pese a que el edil entonó el 'mea culpa'.