Fuset carga contra la Federación de Especial por la elección del jurado Pere Fuset. / Damián Torres Las nueve comisiones exigen al edil que rectifique porque sí había siete candidatas mujeres pero la suerte no sacó ninguna LOLA SORIANO Miércoles, 13 marzo 2019, 13:49

Todavía no se ha terminado de plantar las fallas pero el lío ya está servido en las Fallas 2019. El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha arremetido en redes sociales contra la Federación de Especial por no tener ninguna mujer en el jurado. El edil afirma que «no hay ni una sola mujer en el principal jurado de la fiesta dónde estás representan el 60%». Y añade que «los machotes amos y señores de la fiesta me pueden insultar tanto como quieran en tertulias y redes» y afirma que el 8 de marzo salió mucha gente a la calle reclamando la igualdad y «qué imagen daremos cuando sean 9 tíos los que juzguen».

Por su parte, desde la Federación de Especial exigen al edil que rectifique y recuerdan que tenían siete mujeres preseleccionadas de candidatas a jurado, «pero el azar en el sorteo quiso que no saliera ninguna». Los presidentes de estas fallas lamentan que Fuset haya vertido está opinión «cuando ni siquiera se ha tomado la molestia de contrastar. Nos ha utilizado para vejarnos y faltar al respeto».

Comunicado de la Federación de Fallas de Especial

Desde la Federación de Fallas de Especial, queremos lamentar el comunicado que a través de las redes sociales ha difundido hace pocos minutos el presidente de nuestra Junta Central Fallera y Concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, en el cual hace referencia a la elección deljurado de la Sección de Especial que tuvo lugar el lunes 11 de marzo.

En primer lugar, no se ha tomado ni siquiera la molestia de contrastar una información equivocada y que ha utilizado para vejarnos y faltarnos el respeto en alguna de sus consideraciones.

Esta Federación, en este año y en todos tiene máximo respeto por la mujer y son varias las que han tenido la posibilidad de formar parte deljurado, pero el azar en el sorteo quiso que no saliera ninguna de ellas.

Lo más lamentable de todo, es que nadie nos ha llamado, nadie nos ha preguntado nada y solo se han cargado tintas contra este colectivo que no somos los que más hacemos, pero si somos de los que hacemos mucho por la fiesta de las Fallas sin criticar a nadie, sin valorar a nadie y sin juzgar a nadie de forma premeditada y de forma tan dura como se ha hecho en el día de hoy contra nosotros.

Nos gustaría que el concejal rectificara porque no se ajusta a la realidad y estamos dispuestos a enseñarle el proceso de elección en el cual participó y estuvo presente en todo momento el Delegado de Monumentos de JCF nombrado por el D. Salvador Garcia Meri que puede dar fe de lo que ocurrió.

Pedimos mayor respeto para estas comisiones, para todo elcolectivo fallero y para esa igualdad gue nosotros entendemos y defendemos. Nosotros hablamos de seres humanos y de personas.

