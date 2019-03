¿Por qué las fallas Cuba y Sueca - Literato Azorín no hacen espectáculo de luces este año? Calles iluminadas de las Fallas de Valencia. / Irene Marsilla La falla de Ruzafa toma medidas tras las restricciones de seguridad marcadas por el Ayuntamiento LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 14 marzo 2019, 14:25

Muchos de los que se acerquen por el barrio de Ruzafa para ver el espectacular encendido de luces de las Fallas 2019 se darán cuenta este año de que la falla Sueca-Literato Azorín, una de las que atren más visitantes y premios todos los años, no realiza espectáculos de luces. Sí que habrá encendido, pero no espectáculo. Y lo mismo ocurrirá con la falla Cuba-Literato Azorín.

Tras las restricciones de seguridad marcadas por el Ayuntamiento el año pasado, este año han decidido no hacer espectáculos de luces y, de este modo, no tendrán vías de emergencia ni evacuación. «La demarcación estará libre. Hemos preferido sacrificar los espectáculos para que la gente pueda pasear y acceder fácilmente a sus casas». Desde sectores, como la Federación de Hostería, el secretario general, Rafa Ferrando, reconocieron la mejora que supondrá para los restaurantes y locales de la zona, ya que no tendrán las mismas restricciones para desmontar las mesas y sillas de las terrazas.

Por tercer año consecutivo en esta etapa contarán con la empresa Iluminaciones Ximénez, con la que ya habían trabajado en el pasado y consiguiendo 10 primeros premios. El diseño lo acordaron hace un mes y, como avance, uno de los presidentes de la gestora, José Pero Ros, destaca que «tendrá el doble de arcos que el pasado ejercicio», ya que cogerá toda la calle Sueca hasta Centelles, la plaza donde plantará Vicente Llácer y dos tramos de Literato Azorín. Si en 2018 pusieron 18 arcos, en esta edición irán casi 40.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, deja claro que a las comisiones «se les dijo que si hacían espectáculo de luces tendrían que tener un plan de seguridad. Incluso les dimos a elegir entre dos opciones y optaron por una, hay un escrito que lo avala». Y añade que «esta semana han enviado un documento rechazando hacer el espectáculo y por eso se ha modificado el plan. Que quede claro».

Ahora faltará ver si ponen luces y dónde pedirán la zona de actividades, algo que tendrán que estudiar con Cultura Festiva y Dominio Público.

El encendido de las luces de las Fallas 2019 se produce este año 11 días antes de la Cremà y una semana antes de la plantà oficial de las fallas. Las calles iluminadas de Ruzafa (Cuba Literato - Azorín, Cuba - Puerto Rico y Sueca Literato - Azorín), la de la Falla Malvarrosa - A. Ponz - Cavite (que es la única que ha anunciado que hará espectáculo de luces) y la del resto de fallas de la Sección Especial se producirá el viernes 8 de marzo a partir de las 20 horas, aproximadamente. Será el primer gran reclamo para que falleros, vecinos de Valencia, turistas y visitantes inunden sus calles y disfruten con el gran espectáculo de las luces de Fallas que cada año sorprenden con su luz, color y música.

Fallas Valencia 2019

