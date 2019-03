Los colectivos falleros denuncian la mala planificación de la limpieza en Fallas, la falta de urinarios y la escasas multas a los que orinan en la calle Botellón en las Fallas de Valencia. / LP Critican al concejal Pere Fuset por arremeter contra las comisiones y anuncian que no aceptarán que nadie busque «beneficio político» LOLA SORIANO Lunes, 25 marzo 2019, 11:52

Los cinco colectivos falleros más importantes se han unido para expresar en un comunicado conjunto su malestar por los servicios prestados en Fallas por el área de Limpieza, Movilidad y Seguridad Ciudadana y afirman que a todas luces han sido insuficientes para el millón de personas que han estado en plenas fiestas en la ciudad.

La Interagrupación de fallas, las federaciones de Especial y Primera A, también la federación de Especial Ingenio y Gracia y los Delegados de Sector aseguran que las fallas no son las culpables de los comportamientos incívicos que se han visto junto a edificios patrimoniales. «Las comisiones contratan cientos de vigilantes privados durante la semana fallera, pero ellos no pueden asumir funciones que no son de su competencia«.

Añaden que «no se puede responsabilizar a los falleros de los actos incívicos de quienes con la excusa de la fiesta fallera se comportan de forma impropia«. Por eso, recuerdan que en el estudio del bando ya pidieron más dotación policial. »Es evidente que necesitan ser reforzados para poder acudir allí donde sea necesaria su presencia. Siempre estaremos a favor de cualquier multa o sanción a quienes no respeten la convivencia«, en referencia a la gente que orinó en la iglesia de los Santos Juanes. También indican que están a favor de «sancionar a los que utilicen artefactos pirotécnicos fuera de horario». Y concluyen que «las fallas no son responsables de la mala educación y el comportamiento vandálico de nadie que se nos pretende achacar».

Los colectivos falleros destacan que todas las comisiones limpian sus calles o zonas de verbena al terminar las fiestas y se preguntan que ha sucedido con el servicio municipal de limpieza. «Lo que ha pasado a partir de las 4 de la madrugada no es responsabilidad del colectivo fallero, por lo tanto, es una evidencia incuestionable que el servicio de limpieza municipal está fallando y mucho«. Y opinan que »las fallas dejan suficientes beneficios a las arcas públicas para planificar una limpieza de la ciudad en condiciones«.

Sobre el botellón, dejan claro que se produce todo el año y no se ataja. «La Policía Local localizó en 2018 24 puntos negros. No se nos puede adjudicar la responsabilidad única del botellón a las verbenas. Acabar con los botellones incontrolados, con lateros, manteros o venta ilegal de cualquier tipo es una responsabilidad de nuestra administración«.

También señalan que se ha producido caos circulatorio y que han faltado urinarios. «Las comisiones ponemos 800 urinarios, entre los químicos y los que hay en los casales y el Ayuntamiento sólo ha puesto 300 a sabiendas de una estimación de visitantes cifrada en un millón«.

Aunque no citan nombres expresos, también tienen palabras para el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset. Explican que «no se puede ni deben permitir el lujo de comentarios de nuestros gestores que no busquen otro fin que engrandecer las fiestas», en clara referencia a las críticas que el edil lanzó contra la Federación de Especial por la elección del jurado, en el que recordó expresiones como 'machotes'.

Por ello, indican que «siempre estaremos dispuestos a hablar o mejorar pero queremos ser libres para decidir sobre nuestra fiesta. Cuándo y cómo queremos un Congreso fallero o cómo y quién queremos que juzguen nuestras fallas«.

Le recuerdan que todo el mundo es libre de opinar, «pero primero debe informarse. Tener conocimiento antes de decir verdades a medias que puedan llevar a la confusión para no dañar la imagen de la fiesta».

Y los cinco colectivos concluyen que «no estamos dispuestos a aceptar que nadie busque un beneficio político o partidista a costa de los falleros. La fiesta es y será un espacio de convivencia democrática donde caben todos, independientemente de su género, condición o ideología«.