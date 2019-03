Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación: «Se está criminalizando a las comisiones cuando el servicio de limpieza ha sido nefasto» Jesús Hernández, en un casal. / irene marsilla El plazo para presentar candidatura al colectivo fallero se abre en abril pero no quiere repetir porque «han sido cuatro años de muchos ataques» LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 23 marzo 2019, 01:00

Estas Fallas ha ejercido de padre de la fallera mayor infantil de Santiago Rusiñol, Nora del Carmen, y ahora hace el primer balance de las Fallas como presidente de la Interagrupación.

-Valencia se convirtió la semana pasada en un gran botellón. ¿Se han sanferminizado las Fallas?

-Los falleros no queremos que se sanferminice la fiesta. El problema es más amplio. Hay gente que sólo busca la fiesta nocturna y a las 17 o 18 horas ya empieza a hacer botellón para beber y sigue hasta las 6 de la madrugada. Eso no es culpa de las comisiones, sino de la sociedad.

-El alcalde ha hablado no de prohibir, pero sí de tomar medidas de control serias en verbenas del centro histórico. ¿Cómo lo ve?

-No hay que prohibir ni limitar, sino cumplir con el servicio público.

-¿A qué se refiere?

-Por un lado, si hay gente que se orina en la fachada de edificios, las autoridades tienen que multar y cuando ya pillen a varios, dejarán de hacerlo, pero tiene que haber control. Y por otro lado, la limpieza municipal ha dejado mucho que desear.

-¿Existe el riesgo de que pongan medidas tan duras que haga imposible que las fallas del entorno del Mercado Central tengan verbena?

-Espero que no sea así porque romperían las fuentes de financiación de estas fallas y eso sería ahogarlas.

-¿Se ha echado en falta el refuerzo de limpieza en toda la ciudad?

-Tenían que haber ampliado el servicio con un millar más de personas y hubieran generado empleo.

-¿Qué nota le pondría al servicio de limpieza?

-Ha sido nefasto. Del 0 al 10, como mucho, le pondría un uno. Se ha desatendido más a los barrios. Y no es normal que en muchos puntos no empezaran a limpiar hasta las 10 o las 11 horas. Se tenía que haber hecho de madrugada y me consta que las comisiones sí limpiaban.

-¿Piensa que hay alguna intencionalidad detrás de esta carencia, como señalar a las fallas?

-El colectivo fallero no sabe qué pensar al respecto.

-¿Se ha perjudicado a las comisiones por esta imagen de suciedad?

-Mucho, porque los falleros no somos los autores de esos desmanes. Se está criminalizando a las fallas. Y quiero decir que cuando negociamos el bando pedimos que hubiera más limpieza y que vinieran muchos más policías de otras ciudades.

-¿Han detectado venta ilegal?

-Había gente cocinando embutido con bombonas de gas en el centro y alrededor del castillo o vendiendo latas. Algo hay que hacer.

-¿Aboga por una tasa turística?

-Hace décadas que lo pedimos y tiene que ponerse en marcha ya. Podría repercutir en las comisiones, para la falla, o haciéndose la administración cargo de gastos que tenemos que hacer las fallas como los urinarios o la seguridad.

-¿Cómo ha visto la critica de Fuset a Especial en plenas fallas?

-Es volver a meterse en otro charco. Las fallas ya consultaron si podía elegir los jurados el secretario general o el edil y se negaron porque no estaba aprobado en asamblea. Y ahora eligen el jurado y critica. Las fallas son libres y eligieron personas capacitadas, no por sexos.

-¿Y qué le pareció la polémica de las luces de Ruzafa?

-Hay que hacer un estudio y que todo el mundo esté dispuesto a negociar y llegar a un acuerdo común.

-Mucha gente ha circulado en bici o patín en Fallas. ¿Ha ido todo bien?

-Se supone que si se ha prohibido a todos los vehículos pasar por determinadas zonas, a las bicis también y, por ejemplo, camino de la Ofrenda, por la avenida de Constitución, casi nos atropellan a unos niños. Además del lío que se ha formado en la avenida de Constitución con el nuevo carril bici, que ha dejado sólo un carril y cuando desfilábamos los falleros no podía pasar el tráfico.

-¿La Interagrupación tiene elecciones en breve?

-A finales de abril se abre el plazo para presentar candidaturas.

-Lleva algo más de cuatro años. ¿se presenta a la reelección?

-Mi idea inicial es dejarlo porque han sido cuatro años muy duros y de muchas presiones y ataques. Por el bien y la salud de la Interagrupación, necesitamos un cambio. Ayudaré al que se salga porque creo en el proyecto de la Interagrupación. A pesar de ello, si no hubiera candidato, no me importaría repetir.