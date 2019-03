Unidos frente a Fuset Pere Fuset en un Pleno del Ayuntamiento de Valencia. / I. Marsilla Los presidentes opinan sobre la polémica del jurado, los premios y las vías de financiación para la sección S.V. Lunes, 18 marzo 2019, 01:08

La sección Especial dio ayer la cara. Los presidentes atendieron a LAS PROVINCIAS para hacer balance del ejercicio y responder preguntas sobre la polémica creada por el Consistorio a tenor del jurado de la sección, compuesto sólo por hombres, o sobre las vías de financiación que tienen las comisiones y, sobre todo, las que tienen que abrir en el futuro. Los máximos dirigentes de la sección se muestran partidarios de que los mercadillos puedan ocupar las calles desde antes para dar un desahogo económico a las comisiones y rechazan de plano cualquier acusación de discriminación a la mujer en las directivas: siguen doliendo las palabras del presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, esta misma semana cuando se enteró de que todos los jurados de la sección eran hombres, en las que el edil de Compromís habló de los «machotes amos de la fiesta».

Quique Soler - L'Antiga «¿Discriminación? En la ciudad sólo falta que una mujer sea concejala»

1.- No hay una fórmula perfecta, pero la objetividad es imprescindible. La polémica creada por una parte de la fiesta... ni entramos ni salimos. Nosotros hemos elegido personas, pero si le han querido ver otro matiz, no se han informado bien. No hemos discriminado a nadie. Sería lo último que haríamos. Podía haber sido un jurado de nueve mujeres pero no se quisieron presentar y no podemos hacer más. No hay que buscar una polémica donde no la hay. No metamos cosas ajenas a la fiesta.

2.- Es obvio, estamos muy satisfechos.

3.- El artista está renovado desde el 20 de febrero. Las perspectivas son ir creciendo: estamos en una cantidad muy cómoda para nosotros e intentaremos estar igual o un poco mejor si se puede.

4.- Desgraciadamente, uno de los problemas que tenemos en el mundo de las Fallas es nuestra financiación. Necesitamos todo lo que pueda ayudarnos a mantener las fallas que es la esencia de la fiesta, no nos vendría mal que las administraciones nos echaran una mano.

5.- Además de la presidenta Salavert, hay tres vicepresidentas, secretaria, delegada de protocolo, de lotería... Sólo falta una concejala de Fiestas.

José J. López - Plaza El Pilar «Teníamos mucha ilusión de ser los primeros y la gente nos veía ganadores»

1.- El sistema que hemos tenido, donde cada falla ponía un jurado, puede ser bueno. Falta ver algunos detalles. Es mejor que dejar la suerte al bombo. A pesar de ello, tenemos todo un año para pensarlo. Y las críticas por la ausencia de mujeres, creo que ha sido un error. Primero tenían que haber hablado con el presidente de la Federación de Especial, Santiago Ballester, y les hubiera informado.

2.- La verdad es que hubiera preferido otro resultado, pero el resultado ya está dado. Teníamos ilusión de ser los primeros y mucha gente nos veía ganadores, pero el jurado ha decidido otra cosa. Hay un momento de desilusión, pero tienes que levantarte y tirar para arriba porque son cuatro días de fiesta.

3.- Tenemos que hablar con él, pero sí nos gustaría renovarlo. Estamos animando al artista porque tiene todo nuestro apoyo, es fallero nuestro y somos una familia.

4.- Adelantar el mercadillo sería una ayuda para nosotros para poder tener más recaudación y seguir haciendo unas muy buenas fallas.

5.- Hay dos vicepresidentas, la vicesecretaria, la vicecontadora y la vicetesorera. Y en cuanto al papel de la mujer, asume el que ella quiere asumir. No hay ningún problema.

Francisco Segura - Convento «Han usado el tema del jurado para sacar los ideales, pero la política es así»

1.- Convento ya se postuló por tener jurado de la Junta. Abogamos por un método que garantice que sea totalmente imparcial. El bombo es una buena fórmula, pero hay que meter más gente de cinco años de experiencia, porque si no siempre salen los mismos. Y en cuanto a las críticas por el jurado, el bombo fue el que decidió. Han sido críticas desafortunadas. Lo mejor hubiera sido una conversación previa. Han usado el tema del jurado de fallas de Especial para sacar los ideales políticos, pero es lícito, la política es así.

2.- No estamos de acuerdo, pero una vez que ha ganado una falla lo que hay que hacer es respetarla y apoyarla. Creemos que somos el primer premio, pero no vamos a decir que la falla ganadora no se lo merezca.

3.- Teníamos a Pere Baenas renovado el año pasado hasta 2020. Pere está muy disgustado, pero, cuando hable con él, nos consolaremos mutuamente.

4.- Cuanto antes nos dejen poner el mercado mejor, mayores ingresos podemos tener y repercute en la fiesta.

5.- Tenemos una vicepresidenta y dos delegadas y un nutrido grupo de mujeres. Y sobre el papel de la mujer, llegará un día en que las directivas serán el 100% mujeres. Las cosas llevan su tiempo.

José J. Giménez Cuba - L. Azorín «No nos dejan más días de mercado para cortar la financiación de los casales»

1.- Siempre hemos defendido que el sorteo sea el que elija la Junta Central Fallera. Nos da igual si lo elige el secretario general o es de bombo. Y las críticas que hemos recibido por el jurado que hemos nombrado me parece una barbaridad porque no hablamos de mujeres ni hombres, sino de falleros.

2.- No estoy de acuerdo con el reparto de los premios. Cuba merecía estar entre los tres primeros. Nos hemos llevado una desilusión muy grande. Tenía hecha una quiniela y no he acertado ninguna de los cuatro.

3.- No lo sé aún, no hemos hablado con él. Y la perspectiva de la falla será luchar por el primer premio de falla y por el primero de luces. Queremos seguir haciendo espectáculos de encendidos de luces en el barrio. Veremos si podemos.

4.- El mercadillo es necesario que esté puesto el primer fin de semana de Fallas, pero sólo nos dejan desde el martes siguiente. Es una fórmula que tienen muy estudiada para cortar la financiación de las fallas.

5.- Vicepresidentas hay dos, la vicesecretaria también. Pero que quede claro que están las personas que mejor lo hacen, no nos importa si son mujeres u hombres. Y en cuanto al papel de la mujer, tendrán el que quieran. No hay ningún problema.

Pere Borrego - Na Jordana «Querríamos una Revolución Francesa; no nos gusta la fórmula de elección de jurado»

1.- Querríamos una Revolución Francesa, Na Jordana no estaba de acuerdo en la composición y la designación de jurados desde el primer momento. Fuimos de los únicos en votar en contra de ese sistema y nos ha llevado donde nos tenía que llevar. Sobre las criticas solo decir que nosotros propusimos una y nos la impugnaron, y propusimos otra y no salió en el sorteo, siempre las tenemos en cuenta.

2.- 'Rien rien' Edith Piaf, sobre todo porque era una gran apuesta.

3.- Tenemos que sentarnos, pero todo el trabajo tanto en infantil como en Toni Pérez en la grande, serán dignos de tener en cuenta y con ellos ya hemos hablado detenidamente, no hay nada firmado.

4.- 'Tota pedra fa paret' tenemos que conseguir de todos los sitios ese presupuesto tan grande y elevado que tenemos. Todo de pende de como caiga porque sino van a hacer negocio porque no es momento de afluencia, los primeros que no van a querer venir son ellos.

5.- En la nuestra ninguno, porque puedo decir que un 60% de la comisión ejecutiva son mujeres y hay desde vicepresidenta, delegada de relaciones públicas, delegada infantil... Somos los hombres los que estamos en minoría en Na Jordana.

Manolo Mas - Exposición

1.- La elección del jurado de este año me parece una buena fórmula, sobre todo porque supimos quiénes eran sus integrantes. La mantendría. La polémica que ha provocado Pere Fuset no tiene sentido, había mujeres pero no salieron en el sorteo. Tampoco me gusta que sea un jurado solo de hombres, pero lo que hizo fue una maniobra política.

2.- Estoy de acuerdo con los premios, pero creo que podríamos haber quedado incluso terceros. Siempre ocurre lo mismo. Hay tres fallas, que tienen todo mi respeto, que no bajan del tercer puesto. El jurado debería considerar a los nueve de Especial del mismo modo.

3.- Renovamos con los dos artistas falleros y aumentamos el presupuesto de 2020. Para la grande, ya hemos contratado un proyecto por 150.000 euros, 20.000 más que este año. La infantil, de Joan Blanch, rondará los 30.000 euros.

4.- Montar mercadillos el primer fin de semana de Fallas es una decisión del consistorio. Intentar cambiar la fecha se acaba por convertir en una guerra contra el que manda.

5.- Hay un montón de mujeres en la directiva de la comisión, desde vicepresidentas, hasta jefas de protocolo. Vivo rodeado de mujeres y pueden asumir el papel que quieran en la fiesta.

Pedro Luque Sueca - Literato «Ellas deciden el papel que quieren asumir en la fiesta, todo el mundo es libre»

1.- Si fuera por nosotros elegiríamos la misma que hay, quizá a lo mejor se podría mejorar, porque siempre se puede ir a mejor sería una buena solución. Con respecto a lo que ha ocurrido creo que se ha hecho un sorteo totalmente lícito, en el que habían mujeres dentro del bombo y otras a las que se les propuso y no han querido. Ellas deciden.

2.- Siempre quieres más por el esfuerzo que supone para toda la comisión. Y la fórmula de jurado es buena para el futuro pero no se puede agradar a todo el mundo y las fallas de Especial siempre queremos más.

3.- Ambos artistas están renovados con antelación a la plantà, tenemos plena confianza en ellos y cuando quememos veremos el año que viene que camino seguimos, por el momento a disfrutar de la fiesta.

4.- Para nosotros no es algo muy relevante, pero toda ayuda es buena.

5.- En la comisión directiva somos 50% hombres, 50% mujeres. Creo que la mujer asume el papel que quiera asumir, es totalmente libre y es una fiesta democrática, contamos con todas las mujeres del mismo modo que lo hacemos con los hombres. Todos y todas son libres para acceder a la presidencia, otra cosa es que se quiera.

Vicente Hércules - Reino de Valencia

1.- Por lo que respecta a la ausencia de mujeres en el jurado, no comparto las críticas de PereFuset. Son infundadas. No hemos vetado a la mujer, se presentaron pero no salieron en el sorteo. También alguna mujer cayó por incompatibilidad. Se busca n personas competentes, tanto hombres como mujeres.

2.- No estamos de acuerdo con los premios, de hecho, estamos disgustados. La valoración viene preestablecida, el jurado no mira más, al final te colocan abajo.

3.- No hemos hablado directamente de la renovación con nuestro artista, Sergio Musoles. Ya lleva muchos años con nosotros y sabe que nos tiene. Creo que lo tendremos otra vez en nuestra plaza. Nuestra idea es seguir en la misma sección, si el patrocinio nos lo permite, pues cada vez está más complicado.

4.- Nos gustaría que los mercadillos se instalasen desde el primer fin de semana de las fiestas. Sé las complicaciones que causa pero todos tenemos que apoyar un poco.

5.- En la falla, un 70% son mujeres y hasta hace poco había paridad en la directiva. La delegación de festejos la llevan prácticamente mujeres y también hay vicepresidentas. Ojalá se presentase una mujer como presidenta en Reino de Valencia, la apoyaría.

Vicente Fuster - Almirante «No me parece normal que nos manden al noveno puesto, pero lo aceptamos»

1.- No ha habido discriminación hacia las mujeres. Había incluso mujeres presentadas por alguna comisión. Pero cuando se eligió a una persona por falla, hubo la mala suerte de que no salió ninguna. Sobre la fórmula elegida, creo que no es mala, y eso que a mí no me ha beneficiado el veredicto.

2.- Hay que acatar lo que un jurado decide libremente. Unas veces te benefician y otras te perjudican. Cuando nos han mandado a un noveno... No me parece lo normal pero lo acepto porque es una labor muy difícil y muy complicada. Todos, excepto el del primer premio, estamos descontentos.

3.- Nuestra idea es prestar todo nuestro apoyo a Manolo Algarra, sentarnos y si él quiere seguir con nosotros, estamos dispuestos. Hay que ver cómo salir del noveno puesto pero seguiremos en Especial aunque tenemos que mejorar el presupuesto.

4.- Sí. Cuando ya hay falla, que haya mercadillo beneficia para dejar más beneficios. Si está cinco días, es una cosa; y si está diez, es otra cosa.

5.- Tengo vicepresidentas en falla. Nunca ha habido ninguna discriminación por razones de sexo. Si una mujer es capaz y válida, ocupa un lugar porque puede desempeñar su función igual que un hombre.