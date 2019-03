Las fallas de Especial mantienen el jurado e ignoran las críticas de Fuset El edil Pere Fuset, en su despacho. / txema rodríguez Los premios infantiles de la máxima categoría y los grandes de Primera A tampoco contarán con mujeres tras salir elegidos sólo hombres LOLA SORIANO VALENCIA. Viernes, 15 marzo 2019, 01:18

Las nueve comisiones que componen la Federación de Especial han decidido por unanimidad mantener el jurado que han elegido esta semana para valorar sus proyectos. De este modo, han apostado por ignorar las críticas del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, que inició ayer una nueva polémica en plenas Fallas exigiendo a este colectivo que rectificara y nombrara un jurado donde hubiera representación femenina.

A pesar de que el edil citó en una reunión vespertina al presidente de esta federación fallera, Santiago Ballester, para reprochar la decisión tomada y para exigirles que rectificaran, las nueve fallas decidieron a posteriori y sin fisuras mantener sus posturas porque calificaron que «ha sido un proceso limpio. Cada uno presentó tres candidaturas, donde había mujeres y hombres, y fue el azar el que decidió que salieran todo hombres», indicaron desde Especial.

Al proceso se presentaron 27 candidaturas, 22 hombres y 5 mujeres. Decidieron que había algunas incompatibilidades, concretamente la de siete hombres y dos mujeres, y al final en el sorteo entraron 15 hombres y tres mujeres, entre ellas Beatriz Ramos, que ayer en redes sociales, comentó que «las mujeres nos presentamos si queremos a ser jurado. Nadie veta a las mujeres. Basta de politiqueo».

La Federación de Especial presentó hasta 22 candidatos masculinos y cinco femeninos

Hubo comisiones, como Almirante que dedican su falla a las mujeres, que incluyeron dos féminas entre las candidatas a jurado y varias fallas apostaron por proponer dos jurados masculinos y uno femenino. Incluso algunas llamaron a varias mujeres para presentarlas, pero prefirieron declinar la invitación, como el caso de Cristina Estévez, porque hay muchas ilusiones en juego de artistas y comisiones.

Cabe recordar que antes de apostar por este sistema, las fallas habían solicitado que fuera el propio concejal o el secretario general de la Junta los que eligieran a los componentes, para que decidieran ellos la composición, pero se negaron a ello y como las fallas no querían entrar en el sorteo de bombos ya optaron por elegir su propio jurado.

El concejal Pere Fuset, que intentó hasta ayer en varias ocasiones que cambiaran el jurado, reiteró que «es un error que no rectifiquen. Es una mala noticia para los que defendemos que las fallas no son machistas. Desde las fallas más grandes a las más humildes y en la Junta trabajamos por la igualdad. No hay excusas para que no haya mujeres».

También dijo que se escudan en que fue al azar. «Siempre hay una excusa, pero si las mujeres no entran en el bombo, no pueden salir». Y lamentó que estas fallas «no hagan autocrítica. Deberían repensarlo de cara al futuro». Aseguró que un 40% de las mujeres se presentaron a los cursos de jurado. «Es decir, que las mujeres sí quieren salir a juzgar las fallas, pero no llegan por el requisito de la experiencia», dijo.

A la pregunta de si ha aprovechado las Fallas para politizar con este tema, tal como opinan muchos falleros consultados, el edil lo quiso negar. «Soy coherente. Llevo cuatro años plantando batalla sobre este tema. Lo he propuesto dos veces en la asamblea de presidentes y no lo han aprobado», comentó. Y es que los presidentes le tumbaron la propuesta en dos ocasiones al alegar que eligen personas que sean válidas y con experiencia, independientemente del género. A la cuestión de si volverá a llevar el tema a otra asamblea si ganan las elecciones, Fuset contestó que por supuesto. «Defenderé el tema de la igualdad las veces que haga falta, moleste a quien moleste», sentenció.

Por su parte, desde la Federación de Especial, en un comunicado del miércoles dijeron que querían un mayor respeto «para esa igualdad que nosotros entendemos y defendemos. Nosotros hablamos de seres humanos y de personas», en referencia a que elegían jurados por su experiencia, no por su género.

A pesar de que hasta el momento el concejal sólo ha arremetido contra la decisión de la Federación de Especial, cabe destacar que las quince fallas que militan en categoría Especial infantil también eligieron su propio jurado, y han apostado por un jurado compuesto por cinco hombres que saldrán hoy a ver los proyectos. Según fuentes consultadas, entre los candidatos había trece hombres y dos mujeres, entre ellas una joven que ha sido fallera mayor infantil de Valencia.

En el caso de Primera A, cada una de las quince comisiones participantes presentó un candidato, en esta edición, también todo hombres. Es decir, que el día 16 saldrán a valorar estos proyectos un jurado compuesto por cinco falleros. Cabe recordar que el pasado año estas fallas de Primera A sí propusieron dos mujeres y salió una de ellas, Susana Alcolea.