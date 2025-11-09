Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los actos comenzarán el próximo viernes, 14 de noviembre. LP

Santa Cecilia se celebrará con una programación especial

GODELLA

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21

El Casino Musical de Godella ha preparado una programación especial durante el próximo mes para la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos. Los actos comenzarán el próximo viernes, 14 de noviembre, con el X Concierto de Cámara Enric Cullell, a cargo de los músicos de la propia sociedad del Casino Musical. A partir de ese momento, se desarrollará una programación completa y variada que contará con distintos eventos los días 15, 16, 21, 22, 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Pasacalles, conciertos, homenajes, campeonatos o comidas y cenas completarán las actividades programadas para la celebración de Santa Cecilia. El último día, la programación se cerrará con la misa en memoria y sufragio de los socios, músicos y Amigos de la Música fallecidos.

