Santa Cecilia se celebrará con una programación especial

El Casino Musical de Godella ha preparado una programación especial durante el próximo mes para la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos. Los actos comenzarán el próximo viernes, 14 de noviembre, con el X Concierto de Cámara Enric Cullell, a cargo de los músicos de la propia sociedad del Casino Musical. A partir de ese momento, se desarrollará una programación completa y variada que contará con distintos eventos los días 15, 16, 21, 22, 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Pasacalles, conciertos, homenajes, campeonatos o comidas y cenas completarán las actividades programadas para la celebración de Santa Cecilia. El último día, la programación se cerrará con la misa en memoria y sufragio de los socios, músicos y Amigos de la Música fallecidos.