Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo
Visita de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la pasada semana. LP

El Pont Nou estará en uso en dos semanas con doble sentido de circulación

Extras.

PAIPORTA

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

Paiporta se prepara para reabrir en las próximas dos semanas el Pont Nou, una infraestructura clave que recupera la conexión entre ambos márgenes del barranco tras la dana y que lo hará con dos carriles de circulación, uno por sentido, dos aceras, una de ellas ciclopeatonal, y un refuerzo integral de toda la estructura.

La obra, ha sido supervisada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durante su visita al municipio, forma parte del plan de reconstrucción impulsado por el Ayuntamiento y financiado con apoyo estatal. Además del Pont Nou, avanzan las actuaciones en la nueva pasarela ciclopeatonal y en el puente de la CV-406, mientras que la intervención en el Pont Vell se iniciará una vez se inaugure el nuevo paso.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, destacó «la importancia de que los trabajos se realicen garantizando siempre que la ciudadanía mantenga conexión y paso de una parte a otra del pueblo. Hemos vivido meses difíciles, pero pronto volveremos a contar con una infraestructura segura, moderna y adaptada a las necesidades actuales».Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana y Reconstrucción, Alejandro Sánchez, subrayó que «todas las obras se están ejecutando teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de la población y la seguridad ante posibles emergencias futuras. La incorporación del paso ciclopeatonal responde al compromiso del Ayuntamiento con una movilidad más sostenible y segura para todos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  5. 5 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  6. 6

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  7. 7

    La estación que cambió el centro de Valencia
  8. 8

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  9. 9 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  10. 10

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Pont Nou estará en uso en dos semanas con doble sentido de circulación

El Pont Nou estará en uso en dos semanas con doble sentido de circulación