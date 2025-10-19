Adjudicado el desdoblamiento de la carretera CV-374

Extras. LORIGUILLA Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El Ayuntamiento de Loriguilla informó la pasada semana que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto de desdoblamiento de la carretera CV-374 a su paso por la localidad, así como la conexión ciclopeatonal, en el tramo comprendido entre la rotonda norte de Loriguilla y la nueva rotonda que está prevista en la zona de la Reva.

Esta semana semana está convocada la primera reunión técnica entre Dival, la empresa adjudicataria del proyecto, y el Ayuntamiento de Loriguilla para trazar una hoja de ruta de puesta en marcha de la nueva infraestructura.

Esta actuación, tal y como destacan desde el Consistorio, permitirá mejorar los accesos a la localidad, así como aumentar la seguridad vial y facilitar desplazamientos más cómodos para vehículos, peatones y ciclistas. «Tras el inminente desarrollo industrial y la implantación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, la Diputación de Valencia entiende que ha llegado el momento de facilitar la circulación viaria y evitar los embotellamientos de vehículos. Deseamos que la solución sea viable y ayude a mejorar el tráfico», señalan desde el Ayuntamiento de Loriguilla.