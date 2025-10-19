Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros
Esta semana está prevista la primera reunión con la adjudicataria. LP

Adjudicado el desdoblamiento de la carretera CV-374

Extras.

LORIGUILLA

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28

El Ayuntamiento de Loriguilla informó la pasada semana que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto de desdoblamiento de la carretera CV-374 a su paso por la localidad, así como la conexión ciclopeatonal, en el tramo comprendido entre la rotonda norte de Loriguilla y la nueva rotonda que está prevista en la zona de la Reva.

Esta semana semana está convocada la primera reunión técnica entre Dival, la empresa adjudicataria del proyecto, y el Ayuntamiento de Loriguilla para trazar una hoja de ruta de puesta en marcha de la nueva infraestructura.

Esta actuación, tal y como destacan desde el Consistorio, permitirá mejorar los accesos a la localidad, así como aumentar la seguridad vial y facilitar desplazamientos más cómodos para vehículos, peatones y ciclistas. «Tras el inminente desarrollo industrial y la implantación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, la Diputación de Valencia entiende que ha llegado el momento de facilitar la circulación viaria y evitar los embotellamientos de vehículos. Deseamos que la solución sea viable y ayude a mejorar el tráfico», señalan desde el Ayuntamiento de Loriguilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  4. 4

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  5. 5

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Nadie que yo no quisiera me llevó al huerto»
  10. 10 Así son las mejores patatas bravas de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Adjudicado el desdoblamiento de la carretera CV-374

Adjudicado el desdoblamiento de la carretera CV-374