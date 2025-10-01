Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de una inmobiliaria en Valencia Iván Arlandis

Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro

Un tercio de las viviendas más baratas que ofrecen los portales inmobiliario sufre ocupación ilegal

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:33

Compre una vivienda con un okupa dentro. Da igual el precio. La inversión oscila entre los 30.000 euros de un piso ... en la calle de San Rafael en la Malvarrosa hasta los 448.000 por los que se ofrece otro en la calle Conde de Altea. Las calidades y los metros cuadrados no son los mismos, obviamente, pero hay un punto que une lo modesto y el lujo: un inquilino ilegal. Uno de los portales de referencia a la hora de encontrar un piso para comprar es Idealista, donde sin trampa ni cartón ofrecen sus viviendas e indican, si es así, que la inversión viene con un polizón dentro.

