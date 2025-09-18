Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una sede de la Seguridad Social en España, en una imagen de archivo. Jesús Andrade

La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000

La próxima subasta de bienes embargados se producirá el 24 de septiembre y ya se ha programado otra para el día 22 de octubre

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:33

La Seguridad Social organiza periódicamente subastas para poder cobrarse las deuda de personas y empresas embargadas por impagos y, de esta manera, saldar las cuentas. ... En la Comunitat Valenciana, después del verano, se ha realizado una este 17 de septiembre, se ha programado otra para el día 24 y está prevista una tercera a finales de octubre, con un listado de bienes muebles e inmuebles con diferentes precios de salida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

