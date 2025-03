La ciudad de Valencia creará una Oficina Antiokupa. Así lo ha anunciado la alcaldesa, María José Catalá, este jueves durante su visita a las obras ... de las viviendas que está construyendo AUMSA en la calle Hortolanes, 1. «La vivienda es una prioridad para este gobierno», ha afirmado.

«Este viernes vamos a llevar a la Junta de Gobierno la primera moción impulsora para la creación de la Oficina Antiokupación, que fue un compromiso electoral», ha dicho Catalá. «Los vecinos que sufran una ocupación irregular podrán llamar a la oficina para desarrollar una acción pública", ha continuado la alcaldesa. Desde el Ayuntamiento de Valencia han mantenido contacto con otras ciudades como Badalona, donde llevan años ya luchando de forma efectiva contra la ocupación ilegal. "Vamos a desarrollar políticas antiokupación muy contundentes en Valencia", ha declarado.

«La vivienda es prioritaria para nosotros y hacemos políticas en ese sentido. Toda vivienda que pueda estar okupada es una vivienda menos para los jóvenes», ha señalado la alcaldesa. «Este gobierno le ha puesto límite a los alquileres turísticos y a la ocupación. En ese sentido este viernes vamos a llevar a junta de gobierno la primera moción impulsora para crear una oficina antiokupación de la ciudad», ha destacado. «Es un compromiso electoral que ya arranca con la oficina centralizada, donde todas las personas que sufran en su comunidad de propietarios una ocupación irregular van a poder llamar a esa oficina para desarrollar una acción pública para evitar que esas situaciones sucedan», ha apuntado Catalá.

Hasta ahora las denuncias que llegan sobre pisos okupados las aborda la Policia Local, pero con la creación de esta oficina, Catalá pretende que todo sea más ágil y sencillo para los propietarios afectados. "Nosotros lo que queremos hacer son unos protocolos transversales con otros departamentos como los servicios sociales. Cuando se cree esa oficina estamos seguros de que las denuncias se van a incrementar porque van a tener una herramienta con la que combatir la okupación", ha destacado.

Sobre la promoción de nuevas viviendas para un alquiler social que han presentado este jueves, la alcaldesa ha manifestado que la vivienda "es el eje prioritario sobre el que hemos construido en esta legislatura", explica. "Nos comprometimos a hacer mil viviendas en estos cuatro años y podemos decir que 955 de esas ya están en marcha. A través de distintas fórmulas. Esta promoción es del parque público de viviendas, son 68 viviendas que estarán listas para junio y que responden a una necesidad entre nuestros jóvenes que es el alquiler. Por tanto saldrán para alquiler", apunta.

Estarán destinadas a personas jóvenes, menores de 40 años, y el coste no superará el 25% de sus ingresos mensuales. "Vamos a ofrecer esa salida digna a ese problema real que tenemos que atajar. En un año y 10 meses hemos entregado 168 viviendas. El contraste con la legislatura anterior es tremendo, de la noche al día. En 8 años hicieron 14 viviendas y nosotros hemos entregado llaves de 168", ha destacado.

"Para nosotros la vivienda es tan prioritaria que ese contraste va no solo aparejado a la entrega de viviendas, sino también a políticas que hagan que esa vivienda pueda ser destinada a un joven. A donde la izquierda no ponía coto al alquiler turístico, nosotros lo hemos puesto, y donde la izquierda no ponía límites a la okupación, nosotros estamos poniendo límites. Toda vivienda que pueda estar okupada es una vivienda menos para un joven", ha subrayado Catalá.

La líder del gobierno municipal ha establecido que sus principales medidas en materia de vivienda van dirigidas a los jóvenes. "Tienen derecho a un alquiler asequible y nosotros no sólo apostamos por ello, sino también por la VPO, donde una pareja joven pueda construir su proyecto de vida e iniciarlo comprando su primera vivienda", ha comentado.