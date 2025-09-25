Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pisos en venta o alquiler en el distrito de Jesús, de Valencia. JL Bort.

Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»

Una de cada cinco viviendas de Jesús no llega a estar ni 24 horas anunciada y las inmobiliarias señalan la facilidad con la que las arriendan

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:39

El valenciano de 37 años Pablo Álvaro y su pareja viven de alquiler en un piso de unos 100 metros cuadrados en la avenida Giorgeta ... de Valencia por el que pagan 975 euros. Es el precio que acordaron con el casero hace unos meses tras cinco año viviendo en el mismo sitio y, aunque no es la ganga que se encontraron en 2020 por 670 euros, lo califican de «aceptable y razonable». Están satisfechos no solo por el precio, más barato que la media del barrio, sino por no tener que salir en los próximos tres años a la jungla en la que se ha convertido el mercado del alquiler, donde los pisos vuelan. Más aún en un barrio como el suyo, dentro del distrito de Jesús, donde una de cada cinco viviendas dura menos de 24 horas anunciada, según un estudio de Idealista. Hay tantas aves al acecho que, en cuanto cae una miga de pan, se tiran todas a por ella.

