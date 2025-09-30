Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El edificio de Patraix que será derribado para dar paso a la nueva promoción de viviendas LP

Una cooperativa derribará un edificio junto al metro de Patraix para construir 17 viviendas «destinadas a un público joven»

El nuevo proyecto es el segundo llevado a cabo en el barrio por la gestora Momentum y sustituirá a un viejo inmueble tapiado en la calle Jurado Blanquer

Kike Cervera

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:02

El número 6 de la calle Jurado Blanquer, donde desde hace años permanece en silencio un antiguo edificio de dos alturas con la puerta principal ... tapiada, verá nacer un proyecto que simboliza parte de la renovación de la ciudad. A escasos metros de la parada de metro de Patraix, en el cruce de la avenida Gaspar Aguilar con la calle Campos Crespo, se levantará un nuevo desarrollo residencial promovido en régimen de cooperativa por jóvenes de hasta 40 años que promete devolver vida a este enclave.

