Una cooperativa derribará un edificio junto al metro de Patraix para construir 17 viviendas «destinadas a un público joven»

El número 6 de la calle Jurado Blanquer, donde desde hace años permanece en silencio un antiguo edificio de dos alturas con la puerta principal ... tapiada, verá nacer un proyecto que simboliza parte de la renovación de la ciudad. A escasos metros de la parada de metro de Patraix, en el cruce de la avenida Gaspar Aguilar con la calle Campos Crespo, se levantará un nuevo desarrollo residencial promovido en régimen de cooperativa por jóvenes de hasta 40 años que promete devolver vida a este enclave.

Diligenciado por la gestora de capital Momentum, el proyecto contempla la construcción de 17 viviendas de un dormitorio con «materiales eficientes y sostenibles», gracias a una inversión de más de 3 millones de euros aportados por los cooperativistas. Su objetivo es ofrecer «una solución habitacional de calidad y precio ajustado para un público joven», al tiempo que permite a los socios rentabilizar su inversión.

Y es que el modelo cooperativista, que permite a los miembros actuar como propios promotores —construyendo y adjudicándose las viviendas a precio de coste sin el margen de beneficio que aplicaría un promotor tradicional— da pie no sólo a que los socios participen en la creación del proyecto, sino que también se beneficien directamente de un precio final más asequible.

En este sentido, el barrio de Patraix, cada vez más demandado por su equilibrio entre entorno comunitario y proximidad al centro, refuerza así su proceso de transformación, con todos los servicios a mano, amplias zonas verdes como el Parque Central y una red de transporte público que lo conecta en minutos con cualquier punto de la ciudad.

Imagen del nuevo edificio que se levantará en Jurado Blanquer LP

Así, 'Patraix Garden Jurado Blanquer' se convierte el segundo proyecto cooperativo de Momentum en el barrio tras la exitosa promoción de la calle José Zaragoza, que actualmente se encuentra en proceso de derribo de las edificaciones previas existentes para, posteriormente, iniciar las obras. Además, la gestora española, que opera en Valencia desde 2018, ha entregado ya 500 viviendas en la ciudad en barrios como Alfahuir, Campanar y la avenida Blasco Ibáñez.

Patraix, un refugio asequible

El nuevo proyecto cooperativo llega en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario valenciano. Según los últimos datos de 'Idealista', el precio medio de la vivienda en la ciudad alcanzó en agosto los 3.185 euros por metro cuadrado, un máximo histórico que supone un incremento de nada menos que del 19,6% en un año, lo que consolida a Valencia como uno de los mercados más dinámicos de España, muy por encima de la media nacional (2.498 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 14,8%).

Por otro lado, la brecha entre distritos es cada vez más evidente. En el lado alto de la tabla se sitúan L'Eixample (4.833 €/m²), Ciutat Vella (4.486 €/m²) y El Pla del Real (4.106 €/m²), mientras que los barrios más económicos siguen siendo Rascanya (2.169 €/m²), Benicalap (2.525 €/m²) y Patraix (2.584 €/m²), que aun así registra una subida interanual del 19,2%. Si bien, es en el mercado del alquiler donde Patraix vuelve a destacar por su relativa accesibilidad con un precio medio de 12,7 euros por metro cuadrado, el único distrito por debajo de la barrera de los 13, aunque también aquí los precios han aumentado un 10% en el último año.

Unos datos que explican por qué la cooperativa ve en Patraix su oportunidad, pues aúna una buena conexión con el centro, servicios consolidados y los precios más competitivos de Valencia, tanto para comprar como para alquilar.