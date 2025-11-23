Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una trabajadora en Valencia. LP.
Especial La clase media (II)

Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social

La crisis de la vivienda y la subida de precios de los alimentos despiertan el runrún de la desaparición de la clase media

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:23

Hay un runrún extendido socialmente que susurra que la clase media está desapareciendo. Una sensación generalizada que ha ido tomando forma en el imaginario colectivo ... a medida que se sucedían las distintas crisis del siglo XXI. La inaccesibilidad de la vivienda, las subidas de la cesta de la compra, la elección de un coche barato o reducir el gasto en las vacaciones son algunos de los indicadores sociales que generan esta percepción y que ponen en riesgo la pertenencia de casi 800.000 asalariados valencianos a este estrato social. Pero, ¿está diluyéndose realmente la clase media en la Comunitat Valenciana?

