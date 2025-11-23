Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social

Hay un runrún extendido socialmente que susurra que la clase media está desapareciendo. Una sensación generalizada que ha ido tomando forma en el imaginario colectivo ... a medida que se sucedían las distintas crisis del siglo XXI. La inaccesibilidad de la vivienda, las subidas de la cesta de la compra, la elección de un coche barato o reducir el gasto en las vacaciones son algunos de los indicadores sociales que generan esta percepción y que ponen en riesgo la pertenencia de casi 800.000 asalariados valencianos a este estrato social. Pero, ¿está diluyéndose realmente la clase media en la Comunitat Valenciana?

La definición del concepto es abstracta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluye en ella a aquellas personas que perciben unos ingresos de entre el 75% y el 200% del salario medio. Así que, según estos parámetros, este estrato social se mantiene estable desde hace dos décadas y comprende a cerca del 60% de los trabajadores en la Comunitat Valenciana.

Pero no basta con esto. Más allá del encaje económico, hay factores sociológicos que también influyen en la ecuación. Para la Real Academia Española (RAE), pertenecen a ella los que viven «desahogados en mayor o menor medida», con la subjetividad que la frase implica. Y es aquí donde la estabilidad de la clase media se tambalea. «No está desapareciendo, pero sí que se está erosionando», resume el catedrático de Economía en la Universitat de València e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

El salario medio mensual de la Comunitat Valenciana en 2024 fue de 2.182 euros brutos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así que la clase media, según la definición estrictamente económica de la OCDE, comprendería los que cobran entre 1.636 y 4.364 euros brutos mensuales. Si dividimos la población de la región en 10 partes iguales ordenadas de menor a mayor salario, en la definición de clase media entrarían los que están entre el trozo 4 y el 9, lo que se traduce en el 60% de los trabajadores aproximadamente. Además, si se pone la lupa en la clase media-baja y media-media, entendidas como las que cobran entre un 75% y un 125%, el riesgo de dejar de estar en el estrato social es mayor. A este grupo pertenecen 774.000 asalariados valencianos, según datos cruzados del INE.

Si se compara con una década atrás, cuando el salario medio era de 1.674 euros, el cálculo refleja los mismos trozos, del 4 al 9, por lo que la clase media también englobaba alrededor del 60% de los trabajadores valencianos. La cantidad de población definida como clase media ni crece ni se reduce.

Poder adquisitivo estable desde principios de siglo

El otro medidor económico para ubicar la posición actual de la clase media es el poder adquisitivo. La sensación de que la subida de precios es mucho más acelerada que la de los salarios está contaminada por los últimos años, especialmente tras la pandemia de covid-19 y invasión de Rusia a Ucrania. Ambos eventos dieron un revolcón a la estabilidad del lustro anterior que había robustecido la economía española y valenciana. Pero esta sensación de pérdida de poder adquisitivo es una ilusión.

De 2008 a 2023, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha incrementado un 30,4%, según el INE. Un porcentaje casi idéntico al de la subida de salarios, que ha sido del 29%, pasando de los 19.800 euros anuales de media en la Comunitat a 25.600. Lo mismo ocurre sí se amplía el foco hasta el año 2000: el IPC ha crecido un 77%, mientras que los salarios han aumentado un 73%, desde los 14.800 euros hasta la cifra antes mencionada de 25.600 euros anuales, según el INE.

Percepción negativa por la vivienda

Si la clase media es la misma que hace dos décadas y el poder adquisitivo apenas se ha movido, ¿por qué existe ese runrún de que está desapareciendo? Hay un factor al que se remiten de manera unánime los expertos consultados: la crisis inmobiliaria. Disponer de una casa —o incluso dos— se considera uno de los pilares esenciales de la clase media. También poder irse de vacaciones. Así que, con el mercado de compra y de alquiler en máximos históricos, es una de las patas que cojea.

Para el sociólogo Carlos Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid, pertenecer a la clase media significaba décadas atrás «poseer una casa en propiedad, tener un automóvil, que los hijos fueran a la universidad o capacidad para ir de vacaciones». También tener la perspectiva de que el futuro era prometedor. «Muchas personas se encuentran excluidas del acceso a la vivienda, lo cual las sitúa fuera de la clase media. Hay que tener ingresos muy elevados para pertenecer a este estrato sin poseer una», explica.

Una línea con la que coincide Pastor, que apunta que «la vivienda está inaccesible» y que la cesta de la compra «se ha disparado». «La mayoría de la gente siente que ha perdido seguridad y bienestar; percibe que se vive peor que hace unas décadas, aunque los datos macroeconómicos sean relativamente positivos», agrega. El vicedecano del Colegio de Economistas de la Comunitat Valenciana, Alfredo Hernández, añade que «siempre ha habido paro y crisis, pero se podía ahorrar y comprar una vivienda».

Reducción de la desigualdad

Precisamente, otro de los datos que contradice el runrún social de que está desapareciendo la clase media es el coeficiente de Gini. Este indicador mide la desigualdad de riqueza dentro de una población, y lo indica con un valor comprendido entre 0 y 1. En la Comunitat Valenciana, el coeficiente Gini ha descendido del 0,34 al 0,31 en una década, lo cual indica que las desigualdades se han reducido ligeramente.

También la tasa AROPE (siglas en inglés de 'at risk of poverty or exclusion'), que mide la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social, ha descendido en la última década en la Comunitat. Del 33,2% en 2015 se ha pasado al 29,9% en 2024, según los últimos datos publicados.

Autopercepción de clase

La subjetividad del término clase media se ve también reflejado en la encuesta que realiza periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En él se muestra la identificación de cada persona con un estrato social, siendo la clase media la que más adeptos reúne, con alrededor del 50% de las encuestas, según el último informe publicado.

De esta manera, en clase alta y media alta se ubica el 3,7% de la población; en clase media-media, el 37,8%; en clase media-baja, el 13,5%; en clase trabajadora, obrero o proletariado, el 14,6%, y en clase baja o pobre, el 19,8%. El porcentaje restante se define con otros términos.

De momento, la desaparición de la clase media se mantiene en el estatus de runrún. Pero, si la vivienda o la cesta de la compra siguen batiendo récords, el susurro sonará más y más fuerte.